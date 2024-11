Con 500€ compri il notebook perfetto: Lenovo IdeaPad Slim 3 al Black Friday

Un buon computer portatile da sfruttare a pieno per un utilizzo quotidiano che sia di studio o di lavoro. Lenovo IdeaPad Slim 3 offre tutta la sua potenza con un design Slim e un display da 15,6 pollici che non ti fa strizzare mai gli occhi. Monta Windows 11 home ed è in vendita esclusiva su Amazon. Puoi acquistarlo a soli 499€ con uno sconto del 12% regalato da Black Friday 2024.

Lenovo IdeaPad Slim 3, il Notebook perfetto per ogni esigenza

Prezzo contenuto ma prestazioni in linea, finalmente uno notebook che ha una qualità prezzo eccellente. Lenovo IdeaPad Slim 3 ti permette di avere un dispositivo da utilizzare nel quotidiano senza limitazioni. Non solo è ottimo, ma viene curato anche dal punto di vista estetico con questa scocca argento e un design Slim che ti permette di averlo sempre con te anche in borsa.

Ma veniamo al dunque, ha un display da 15,6 pollici in risoluzione Full HD con bordi extra sottili così da poter avere una visione ottima di qualunque documento, pagina web, contenuto multimediale. Come processore monta un Intel Core i5 che viene abbinato a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria su SSD. La scheda grafica è integrata, invece, ma ammesso che tu non debba effettuare qualche lavoro di grafica avanzato è più che sufficiente.

Altro punto a favore di questo dispositivo è la sua batteria che sembra non scaricarsi mai. Se poi conti che la ricarica rapida ti riporta al 100% in poco tempo, tombola!

A soli 499€ su Amazon, Lenovo IdeaPad Slim 3 è il Notebook ideale da acquistare con un budget medio. Corri su Amazon dove lo sconto del 12% legato a Black Friday 2024 ti strizza l’occhio.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.