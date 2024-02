Con Dyson Hot+Cool non soffrirai più né il FREDDO né il CALDO

Sogni un termoventilatore in grado di emettere calore nelle giornate più fredde e raffreddare l’ambiente durante la calura estiva? Dyson Hot+Cool AM09 fa proprio questo. E ti diremo di più: grazie allo sconto del 30%, il suo prezzo crolla a picco raggiungendo i 299,00€!

Tutte le caratteristiche di Dyson Hot+Cool AM09

La tecnologia Air Multiplier della quale è dotato questo termoventilatore non vede l’utilizzo di pale tradizionali. Al contrario, l’aria circostante viene delicatamente amplificata, creando un flusso d’aria costante, uniforme e piacevole in tutta la stanza. Questo significa che potrai goderti un riscaldamento rapido e efficiente durante i mesi più freddi e una fresca brezza durante l’estate.

Con il suo controllo meticoloso, avrai il potere di personalizzare completamente la temperatura nella stanza. Potrai scegliere tra le modalità Focused e Diffuse per adattare il riscaldamento o il raffreddamento alle tue esigenze specifiche. Puoi anche regolare la temperatura e la potenza del flusso d’aria per ottenere un comfort su misura che si adatta perfettamente al tuo stile di vita.

Potrai inoltre programmare lo spegnimento automatico con il timer per risparmiare energia e massimizzare il comfort durante la notte. E grazie al telecomando magnetico, potrai controllare facilmente il ventilatore da qualsiasi punto della stanza, senza doverti alzare dal divano o dal letto.

Inoltre, l’oscillazione uniforme distribuisce in modo omogeneo il flusso d’aria in tutta la stanza, garantendo un comfort ottimale ovunque ti trovi. Questo significa che non ci saranno più zone calde o fredde nella tua casa, ma solo un piacevole equilibrio termico.

Regola la temperatura della tua stanza preferita secondo le tue preferenze con Dyson Hot+Cool AM09. Pagalo solamente 299,00€ anziché gli originali 429,00€ di listino.