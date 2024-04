Laptop da gaming ASUS TUF F15: caratteristiche da TOP DI GAMMA a un prezzo SUPER

Ecco un’affare da non lasciarsi sfuggire tra le offerte lampo di Amazon: l’incredibile laptop dedicato al gaming ASUS TUF F15. Disponibile solo per oggi a 979 euro, questo notebook offre prestazioni di altissimo livello a un prezzo imbattibile. Dotato di 16GB di RAM e 512GB di memoria di archiviazione SSD, rappresenta un investimento ideale per gli amanti del gaming.

Caratteristiche tecniche principali del notebook da gaming ASUS TUF F15

L’ASUS TUF F15 è dotato di un display FHD da 15,6″ con frequenza di aggiornamento a 144Hz e tecnologia Adaptive-Sync, garantendo un gameplay ultra-fluido e coinvolgente. Grazie alla potente CPU Intel Core di 13a generazione i7-13620H e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB, potrete godere di prestazioni eccezionali su una vasta gamma di giochi.

L’audio non è da meno, con due altoparlanti potenti e supporto a DTS:X Ultra per un’esperienza sonora coinvolgente. La tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB vi permette di personalizzare il vostro setup, mentre la webcam HD 720p assicura videochiamate chiare e nitide.

Inoltre, il laptop è dotato di una serie di porte tra cui HDMI 2.0b, doppia USB Type-C con supporto DisplayPort e Thunderbolt 4, garantendo una connettività completa e versatile. Il WiFi 6 veloce e affidabile assicura una connessione stabile ovunque vi troviate.

Due altoparlanti certificati Dolby Atmos assicurano un’esperienza audio ad alta fedeltà. L’Hi-Res Audio offre la musica nel modo in cui l’artista l’ha concepita in cuffia. La cancellazione del rumore AI a due vie mantiene le comunicazioni in entrata e in uscita libere dal rumore di fondo, lasciandovi concentrare sull’azione.

Questa è un’opportunità da non perdere: acquistate subito l’ASUS TUF F15 a soli 979 euro su Amazon. Le consegne sono veloci e gratuite in tutta Italia, e con Cofidis potete dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero.