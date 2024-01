Con Flash Days ottieni uno sconto di 30€ passando a Eni Plenitude

In risposta alla crescente richiesta di soluzioni energetiche flessibili e convenienti Eni Plenitude ha lanciato una promozione temporanea: Flash Days.

Con Flash Days, Eni Plenitude permette di ottenere uno sconto di 30€ sulla fornitura di luce. Quest’offerta, attiva per un periodo limitato, è rivolta a chi passa a Eni Plenitude da un altro fornitore, sottoscrivendo online l’offerta Fixa Time o o Trend Casa per la luce entro l’11 gennaio 2024. Lo sconto viene distribuito nei 12 mesi, con un risparmio di 2,5€ al mese.

Scopri l’offerta completa di Eni Plenitude

Eni Plenitude propone due diverse soluzioni per la fornitura di luce e gas: “Fixa Time” e “Trend Casa”.

Fixa Time

L’offerta “Fixa Time” offre corrispettivi fissi a consumo per luce e gas per 12 mesi, permettendo ai clienti di bloccare il prezzo della materia prima luce e/o gas. “Fixa Time” include diverse opzioni tariffarie adatte a varie esigenze, come le tariffe monorarie e biorarie per la luce. Inoltre, per coloro che attivano la domiciliazione bancaria, Eni Plenitude offre un vantaggio aggiuntivo con un ulteriore sconto del 5% sui corrispettivi fissi a consumo per 12 mesi di fornitura, sia per la luce che per il gas.

Trend Casa

Parallelamente, Eni Plenitude propone l’offerta “Trend Casa”, pensata per chi desidera tariffe che seguono l’andamento del mercato. “Trend Casa” propone tariffe a prezzo variabile indicizzato offrendo ai clienti l’accesso alle condizioni del mercato all’ingrosso, più un piccolo contributo al consumo​​. I clienti hanno la possibilità di verificare in qualsiasi momento l’indice luce (PUN) direttamente sul sito del Gestore Mercati Energetici (GME). Per quanto riguarda la domiciliazione, anche “Trend Casa” offre un incentivo: attivando l’addebito diretto su conto corrente, i clienti possono ottenere fino a 24€ di sconto in bolletta in due anni per ogni fornitura.

Per conoscere l’offerta completa di Eni Plenitude clicca qui.