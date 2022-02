Con le live gratuite di Domestika impari a scattare dai migliori

Non solo corsi: Domestika, la piattaforma creativa più vasta del web, ha di recente avviato una nuova iniziativa. Si tratta di live completamente gratuite dove gli utenti possono seguire una lezione speciale tenuta da un esperto del settore. Ad esempio, molto in voga sono le live di fotografia, nel quale imparare tutti i trucchi e i segreti dello scatto perfetto e anche come modificarlo successivamente per renderlo professionale. Ovviamente non può mancare il “piatto forte” di Domestika, ovvero tutta una serie di corsi legati agli argomenti trattati nelle live, che servono per approfondire il tema. Un esempio? Il corso di fotografia con smartphone e identità visiva per Instagram, realizzato dalla famosa fotografa Mina Barrio. Grazie alla promozione, attiva ancora per poco tempo, il corso è in offerta a 11,90 euro.

Corso di fotografia con Mina Barrio

Strutturato in 20 videolezioni on-demand dalla durata complessiva di circa 3 ore e mezza, il corso ruota attorno all'idea di identità visiva associata a Instagram. Avere un feed attraente, infatti, non è sempre così semplice e immediato come si pensa: ci vuole equilibrio, capacità di sfruttare gli strumenti dei nostri smartphone e soprattutto un piano ben studiato con strategia di comunicazione personale in linea con la filosofia del proprio marchio o progetto.

Per questo e molto altro ci aiuterà Mina Barrio, instagrammaer e famosa fotografa spagnola, che con le sue lezioni sarà in grado di far decollare il nostro account Instagram impostando un'identità visiva coerente. Il corso è rivolto a tutte le persone che hanno un progetto e vogliono mostrarlo su Instagram in modo attraente, ma non sanno da che parte cominciare. Inoltre, non ci sarà bisogno di alcuna conoscenza specifica per seguire le lezioni: solamente uno smartphone e tanta voglia di creare. Ricordiamo dunque che il corso è in offerta per un tempo limitato a soli 11,90 euro anziché 39,90: acquistandolo ora potrai risparmiare ben il 70% di sconto.