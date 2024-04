Con lo SCONTO di 110€ questo ASPIRAPOLVERE Dyson è regalato!

Non c’è dubbio, Dyson rappresenta l’eccellenza nel mondo degli aspirapolveri elettrici. Se hai sempre sognato di possedere un modello Dyson ma il costo elevato ti ha fatto esitare, ora hai l’opportunità di accogliere nella tua casa l’innovativo Dyson V8. Con uno sconto da ben 100,00€, in aggiunta al coupon “PSPRAPR24“, potrai acquistare dallo store ufficiale Dyson su eBay questo aspirapolvere, pagandolo solo 289,00€!

Tutte le caratteristiche di Dyson V8

Tutto ruota attorno al nuovissimo motore digitale Dyson V8, il quale offre una potenza di aspirazione che raggiunge i 115 Air Watts, assicurando risultati impeccabili su ogni tipo di superficie. La tecnologia dei 15 cicloni 2 Tier Radial lavora in armonia con il motore per creare una forza centrifuga che cattura lo sporco e le particelle più piccole, garantendo un ambiente più sano.

Parlando di autonomia, la batteria di ultima generazione garantisce una durata di 40 minuti, permettendoti di pulire ampie aree senza interruzioni. E per le sfide più ardue, la modalità Power intensifica l’aspirazione, garantendo 7 minuti di potenza pura.

Questo modello si può anche trasformare rapidamente in un aspirapolvere portatile, ideale per la pulizia di auto, mobili e spazi ristretti.

E l’innovativo sistema di espulsione dello sporco consente di svuotare il contenitore senza contatto diretto, mantenendo le mani pulite e l’aria libera da polvere.

Non mancano, ovviamente, gli accessori inclusi, come la spazzola Motorbar e la bocchetta a lancia, offrono soluzioni personalizzate per ogni esigenza di pulizia, dalla rimozione di peli di animali con la mini spazzola motorizzata alla cura dei pavimenti delicati con la spazzola morbida.

Rendi le tue faccende domestiche piacevoli con l’aspirapolvere elettrico Dyson V8 a 289,00€ al posto dei classici 399,00€. Ricorda che per pagarlo così poco dovrai inserire il codice “PSPRAPR24” al momento dell’acquisto!