Con Logitech MK540 mouse e tastiera sono wireless a meno di 40€

Libera la scrivania da ogni cavo con la combo Logitech MK540, mouse e tastiera wireless per il massimo del comfort. Due periferiche di ottima qualità da utilizzare nel quotidiano senza rinunciare a niente e poi hanno una batteria che dura una vita quindi non devi ricordarti di metterle in carica. Grazie al ribasso del 50% su Amazon, il prezzo viene stroncato e sei interessato l’acquisti a soli 39,89 euro invece di 79,99 euro.

Logitech MK540, la combo che rende la scrivania più comoda che mai

Liberare la scrivania o il tuo spazio da lavoro da cavi e dal disordine è il primo passo non solo per un lavoro più organizzato ma anche per avere più libertà di movimento. Scegliere delle periferiche wireless è semplice anche se il tuo dispositivo non è dotato di Bluetooth. La combo Logitech MK540, infatti, si connette al tuo computer con un unico micro ricevitore USB che viene fornito in confezione ed entra immediatamente in funzione. Nulla di più sbrigativo ed efficiente.

Il kit è composto dalla tastiera che si presenta con poggiapolsi integrato e un design esteso. Ciò significa che oltre alla classica predisposizione dei tasti secondo il layout QWERTY italiano hai accesso anche al tastierino numerico sulla destra. Non mancano all’appello né la fila di tasti funzione né i comandi rapidi per la gestione della riproduzione multimediale.

Il mouse, invece, è molto semplice ma è un vantaggio. Il sensore di cui è dotato legge i movimenti su qualsiasi genere di superficie ed offre uno scorrimento naturale e fluido del puntatore. Con i tre classici bottoni e il design che si adatta sia alla mano destra che alla mano sinistra, non potresti desiderare di meglio. Entrambi i prodotti, infine, usano delle semplici batterie per la loro alimentazione e offrono autonomia fino a 3 anni senza interruzione.

A soli 39,89 euro su Amazon, il kit Logitech MK540 è la combo perfetta con cui rendere la scrivania priva di cavi. Collegati in pagina e risparmia subito il 50%.