Con Novakid insegni l'inglese ai tuoi bambini: risparmia fino al 17%

Se sei genitore, sicuramente conosci l’importanza di fornire ai tuoi figli un’educazione completa e l’apprendimento di una lingua straniera, come l’inglese, è un passo fondamentale per il loro sviluppo. Novakid è la soluzione ideale: non solo offre un corso di inglese per bambini, ma un’esperienza coinvolgente, innovativa ed efficace. Provalo gratuitamente oppure risparmia fino al 17% sugli abbonamenti annuali.

Imparare da casa in modo sicuro e comodo

Novakid si distingue per la sua metodologia di insegnamento basata sull’immersione linguistica: imparare l’inglese con un madrelingua diventa così semplice, veloce e soprattutto divertente. Gli insegnanti sempre in contatto con bambini e ragazzi, hanno conseguito la certificazione internazionale di insegnante di lingua inglese e partecipano costantemente a corsi di formazione per garantire lezioni di alta qualità.

Con Novakid, imparare l’inglese da zero non è un mero obiettivo da raggiungere, bensì un’esperienza divertente. Questo perché la piattaforma prende sempre in considerazione età e caratteristiche individuali dello studente, adattando di conseguenza l’approccio e la velocità dei corsi d’inglese, che si svolgono al 100% da remoto, risparmiando inutili spostamenti e l’acquisto di libri di testo.

Quanto costano le lezioni Novakid? Il piano standard offre tre opzioni di abbonamento: 3 mesi a partire da 9 euro a lezione, 6 mesi da 8 euro a lezione (-11%) e 12 mesi da 7,50 euro (-17%). Il piano premium, invece, mette a disposizione un abbonamento trimestrale da 14,5 euro a lezione, semestrale da 14 euro (-3%) e annuale da 13,5 euro (-7%).

I corsi d’inglese Novakid sono la scelta perfetta per un apprendimento efficace e divertente, alla portata dei tuoi bambini dai 4 ai 12 anni. Puoi provarlo gratuitamente per una lezione, oppure optare per uno dei piani in abbonamento e risparmiare fino al 17%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.