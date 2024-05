Con Surfshark VPN prenoti i tuoi voli risparmiando

Prenotare voli a prezzi convenienti è sempre una sfida, ma con l’uso di una VPN come Surfshark, puoi risparmiare un bel po’. Utilizzando una VPN per cambiare la tua geolocalizzazione, puoi accedere a tariffe più basse che spesso variano a seconda del paese da cui stai cercando. Ecco come farlo usando Surfshark VPN approfittando degli sconti attuali.

Perché usare Surfshark VPN per prenotare voli?

I prezzi dei voli possono variare enormemente a seconda della tua posizione geografica. Le compagnie aeree e i siti di prenotazione utilizzano tecniche di pricing dinamico che possono mostrare tariffe diverse in base alla tua geolocalizzazione. Cambiando la tua posizione virtuale con una VPN, puoi accedere a queste tariffe più basse.

Oltre a risparmiare sui voli, l’uso di Surfshark VPN offre ulteriori vantaggi significativi. Protegge la tua privacy mantenendo i dati personali al sicuro, specialmente quando utilizzi reti Wi-Fi pubbliche. In più, ti consente di accedere senza restrizioni a contenuti geo-bloccati da tutto il mondo, garantendo anche una sicurezza online robusta contro hacker e minacce.

Per trovare le migliori tariffe sui voli con Surfshark VPN, segui questa guida passo-passo. Inizia iscrivendoti a un piano di abbonamento sul sito di Surfshark, approfittando degli sconti disponibili. Scarica e installa l’app sul tuo dispositivo, disponibile per Windows, macOS, iOS e Android. Accedi all’app con le tue credenziali e seleziona un server in un paese noto per avere tariffe aeree più basse.

Prima di cercare i voli, cancella i cookie del tuo browser per evitare che le compagnie aeree usino informazioni precedenti per mostrarti tariffe più alte. Infine, apri il sito di prenotazione voli o la compagnia aerea di tua scelta e inizia la ricerca, confrontando i prezzi da diverse posizioni per trovare la tariffa migliore.

Al momento la VPN di Surfshark è in promozione. L’abbonamento biennale è in sconto dell’86% e costa solamente 2,19 euro al mese con tre mesi di servizio extra. Se poi non dovessi essere soddisfatto c’è una garanzia di rimborso di ben 30 giorni.

Insomma, utilizzare Surfshark VPN per cambiare la tua geolocalizzazione è un metodo efficace ed economico per risparmiare sui voli. Visita il sito ufficiale e abbonati al piano che preferisci, non solo risparmierai soldi, ma proteggerai anche la tua privacy online.