Con una spesa di soli 10€ compri la Tapo P105 ed è un affare Amazon

Tapo P105 è una presa smart. In casa fa la differenza averla se vuoi collegare i prodotti con i tuoi assistenti vocali o, ad esempio, controllarli con lo smartphone. Costa poco, offre risultati concreti ed è facilissima da montare. Visto che è ancora in sconto grazie al Black Friday, è da non perdere su Amazon. Aggiungila in carrello a soli 9,99 euro scontata del 38%.

Con una presa smart puoi rinnovare un tuo elettrodomestico o un qualsiasi altro prodotto. Sai che ormai li vendono intelligenti? Si connettono ai tuoi assistenti vocali ed hanno le app sullo smartphone. Tu non devi spendere neanche un euro in più (dei 9,99 euro) per ottenere i medesimi risultati. Il potere di Tapo P105 sta proprio in questo: porta l’innovazione tra le pareti del tuo appartamento con una spesa minima. Installarla è una passeggiata visto che bisogno solo collegarla alla corrente e usarla come se fosse una più classica schuko.

Scarica l’applicazione sul tuo smartphone o tablet per avere a disposizione i comandi rapidi. Trattandosi di un prodotto che si collega alla linea WiFi, puoi gestirlo a distanza… anche quando ti trovi fuori casa, ad esempio. Il sistema di TP Link, inoltre, è compatibile con Google Home e Amazon Alexa per sbloccare i comandi vocali. Immagina di poter accendere e spegnere una luce oppure di gestire la corrente che arriva al computer in qualsiasi modo tu voglia. Tra le altre funzioni della presa ci sono:

il tempo di preselezione che altro non è la feature per creare routine e programmazioni;

che altro non è la feature per creare routine e programmazioni; la modalità assenza che, se attivata, simula la tua presenza in casa così anche quando parti in vacanza sembrerà che c’è qualcuno nel tuo appartamento.

Con soli 9,99 euro su Amazon, compra subito la tua presa smart Tapo P105 e non perdere questa occasione. Lo sconto del 38% è un affare da prendere al volo.