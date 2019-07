Un anno di ConciliaWeb e un nuovo regolamento

La piattaforma ConciliaWeb compie un anno e la candelina viene spenta dall’AGCOM sventolando un comunicato stampa celebrativo:

Esattamente dodici mesi fa entrava infatti in funzione la piattaforma voluta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la risoluzione in via telematica delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, fino ad allora demandate ai Corecom. Agcom, ad un anno dall’avvio, ha approvato con la delibera 353/19/CONS, un nuovo Regolamento sulle procedure.