Connessione Aruba: l'opzione preferita dai gamers

I gamers più esigenti ed accaniti solitamente sono alla ricerca di una connessione in FTTH con latenza bassa e prestazioni elevate proprio come la Fiber to The Home di Aruba. Questa soluzione che può arrivare ad una velocità massima fino a 10 Gigabit al secondo in download e in upload fino a 2,5 Gbps è una delle poche proposte con prestazioni di questo tipo.

Nello specifico, per avere tali performance sarà necessario dotarsi di un router con almeno una porta LAN da 10 Gbps, collegata tramite un cavo ethernet di tipo Cat 5e o superiore. In sostanza, se vuoi utilizzare al massimo tale offerta puoi acquistare il tuo modem preferito oppure decidere di noleggiare il router ADB Thunder AX3600, che richiede un costo aggiuntivo.

Connessione Aruba: i dettagli

Oltre al gioco online, questa soluzione è ideale per dimezzare il tempo necessario per il download e l’upload mentre svolgi tutte le tue attività online. Inoltre, con la velocità massima, sbloccabile a 12 euro al mese in più, puoi goderti lo streaming in 4K da più dispositivi in contemporanea senza alcun tipo di lag o buffering fastidiosi.

Con la FTTH di Aruba puoi scaricare o caricare file di grandi dimensioni in pochi attimi. In aggiunta, anche il salvataggio dei backup avviene in maniera fluida ed in poco tempo.

La qualità di questa rete ti permette anche di rendere le videocall molto più agevoli senza alcun tipo di problema. In sostanza, sarà come vedere dal vivo la persona con cui siete in videochiamata.

L’offerta della Fibra di Aruba parte da meno di 18 euro mensili senza modem per i primi sei mesi. La tariffa con modem incluso, invece, prevede un canone di soli 19,89 euro .

