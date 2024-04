Fastweb Casa: Fibra con 30 GIORNI di PROVA

Fastweb Casa offre una soluzione completa per la connessione Internet di casa, con un costo mensile di 29,95€. Questa offerta include numerosi vantaggi e servizi aggiuntivi che la rendono una delle proposte più interessanti sul mercato dell’ADSL e della fibra ottica.

Fastweb Casa: i dettagli della PROMO

L’offerta in questione si rivolge a coloro che cercano una connessione Internet ad alta velocità e affidabile per la propria abitazione. Con una connessione ultraveloce fino a 2,5 Gigabit/s, questa offerta garantisce prestazioni ottimali per la navigazione web, lo streaming video, il gaming online e molto altro ancora. È importante tenere presente che la velocità effettiva della connessione può essere soggetta a limiti tecnologici e di copertura geografica, quindi è consigliabile verificare la disponibilità per la propria zona di residenza.

L’attivazione del servizio è inclusa nell’offerta, quindi non ci sono costi aggiuntivi da sostenere in fase di attivazione. Inoltre, Fastweb fornisce l’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, garantendo una copertura Wi-Fi ottimizzata in tutta la casa. Questo significa che potrai navigare in Internet da qualsiasi stanza della tua abitazione senza preoccuparti di perdere il segnale.

Un altro vantaggio significativo dell’offerta Fastweb Casa è la possibilità di effettuare chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, senza costi aggiuntivi. Questo è particolarmente utile per coloro che desiderano mantenere un contatto costante con amici, parenti e colleghi.

Inoltre, Fastweb offre un’interessante opzione di assicurazione Quixa, che consente di scegliere tra Assistenza Casa o Assistenza Pet. Questo servizio è incluso nell’offerta e può essere rinnovato annualmente senza costi aggiuntivi.

Un ulteriore valore aggiunto dell’offerta Fastweb Casa è l’accesso gratuito ai corsi online offerti dalla Fastweb Digital Academy. Questi corsi consentono di migliorare le proprie competenze digitali in vari ambiti, fornendo l’opportunità di crescita personale e professionale.

Costi ed altro

Per coloro che desiderano ulteriori vantaggi, è possibile aggiungere l’Opzione Plus all’offerta, che include l’Assistenza Plus per un contatto diretto e veloce con il servizio clienti, oltre al programma FastwebUP Plus che consente di scegliere ogni mese un vantaggio legato alle proprie passioni.

Fastweb offre una prova di 30 giorni che consente di cambiare idea e richiedere la disattivazione senza costi aggiuntivi, con il rimborso dei costi sostenuti nel primo mese di servizio.