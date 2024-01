Connessione privata per tutto il 2024: solo 1,54 €/mese con questa VPN

Per una connessione privata e sicura serve una VPN: per attivare un servizio VPN da utilizzare senza limiti per tutto il 2024 è possibile affidarsi ad AtlasVPN, attualmente in offerta con l’86% di sconto. Grazie alla promozione in corso, infatti, il servizio costa appena 1,54 euro al mese.

Lo sconto è vincolato all’attivazione del piano biennale con 6 mesi aggiuntivi, per un abbonamento da 30 mesi, a prezzo bloccato, e un utilizzo illimitato del servizio VPN. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di AtlasVPN tramite il link qui di sotto.

VPN per una connessione sicura per tutto il 2024: c’è AtlasVPN

Con AtlasVPN è possibile accedere a una VPN illimitata, beneficiando della protezione del traffico dati garantita dalla crittografia (il servizio applica due livelli di crittografia per una maggiore sicurezza). C’è anche una politica no log che azzera il tracciamento dell’attività dell’utente. Da notare, inoltre, che la VPN consente di spostare il proprio IP in un altro Paese.

AtlasVPN, infatti, mette a disposizione dei suoi utenti un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo, coprendo decine e decine di Paesi per consentire una geolocalizzazione semplice e veloce. L’utilizzo della VPN è senza limiti di banda e di traffico dati. Da notare, inoltre, che AtalsVPN può essere utilizzata su un numero illimitato di dispositivi.

Con l’offerta in corso, AtlasVPN costa 1,54 euro al mese, attivando il piano biennale con 6 mesi aggiuntivi. C’è anche il piano annuale che permette di ridurre il costo della VPN a 3,07 euro al mese. Per accedere alle promozioni è sufficiente seguire il link qui di sotto e poi scegliere la versione da attivare del servizio.

Le promozioni proposte da AtlasVPN prevedono la fatturazione anticipata, con possibilità anche di pagare con PayPal, oltre a una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.