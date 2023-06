Connetti Italia: piattaforma per seguire i lavori

Esattamente un anno fa erano stati aggiudicati gli ultimi bandi della Strategia italiana per la banda ultralarga. Nei mesi successivi sono stati firmati i relativi contratti e alcune aziende hanno già avviato i lavori. Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha comunicato che i cittadini troveranno tutti gli aggiornamenti sulla piattaforma Connetti Italia – Reti utraveloci.

Connetti Italia: monitoraggio dei lavori

Per avere informazioni sull’andamento dei lavori è possibile leggere i comunicati o usare i tool presenti sui siti degli operatori. La piattaforma Connetti Italia – Reti ultraveloci semplifica la ricerca con un’interfaccia molto chiara che consente di seguire gli interventi previsti dai cinque piani: Italia 1 Giga, Italia 5G, Scuole connesse, Sanità connessa e Isole minori.

Per ogni piano sono indicati una sintesi degli obiettivi, le caratteristiche tecniche ed economiche degli interventi, informazioni di contesto e le innovazioni tecnologiche collegate. I dati sono ovviamente forniti dagli operatori. I lavori dovrebbero terminare il 30 giugno 2026.

I cittadini trovano mappe dettagliate su base regionale, percentuale di lavori completati, valore di ogni lotto assegnato, civici collegati e in lavorazione per ogni piano. Sono stati avviati i lavori per tutti i piani, ma le percentuali di completamente sono ancora basse. Nella home page è presente un campo per la ricerca dei dati per singolo Comune. Ci sono inoltre le ultime notizie, gli approfondimenti e le FAQ.