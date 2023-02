TIM: il piano Italia 1 Giga parte da Chivasso

Come previsto dai contratti firmati nel luglio scorso, TIM ha dato il via agli interventi infrastrutturali legati al Piano Italia 1 Giga, scegliendo la città piemontese di Chivasso per l’inizio dei lavori. L’obiettivo, come sancito dalla Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga e dal bando assegnato, è quello di cablare con le connessioni in fibra oltre 2.800 nuovi civici all’interno delle aree stabilite.

Italia 1 Giga: al via in Piemonte i lavori di TIM

A finanziare l’operazione, condotta in sinergia con Fibercop, sono per il 70% fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per il restante 30% investimenti del Gruppo. Le due realtà, che si sono aggiudicate 7 dei 15 lotti messi a bando da Intratel Italia, sono impegnate in una roadmap che prevede, entro il 2026, la posa di fibra ottica con velocità pari ad almeno 1 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload. Sono in totale dieci le regioni interessate: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria, Marche, Calabria e Basilicata. A queste si aggiungono le province autonome di Trento e Bolzano. Questo il commento di Giampaolo Crivello, Responsabile Field Operations Line Torino e Valle D’Aosta di TIM.

L’avvio a Chivasso degli interventi previsti dal Piano Italia 1 Giga rappresenta un’importante tappa del processo di digitalizzazione del territorio. Abbiamo già iniziato a cablare la zona Betlemme e a breve saranno avviati i lavori nel centro città partendo da via Matteotti e via V. Emanuele, per proseguire in zona Cappuccini e successivamente nelle aree limitrofe verso l’esterno.

Il gruppo mira così a realizzare una rete ultrabroadband estesa all’intero territorio nazionale. Ricordiamo che, già oggi, FiberCop garantisce una copertura che supera il 94% delle linee fisse attraverso tecnologie FTTC e FTTH. Prosegue Crivello.

Oltre alla copertura FTTH andremo ad incrementare la capacità di alcune stazioni radio base per potenziare la copertura 5G nel Comune. Come Gruppo TIM siamo particolarmente orgogliosi di mettere a disposizione del territorio le nostre competenze per accelerare la transizione digitale e sostenere la crescita dell’economia locale.

