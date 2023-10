Conquista subito i tuoi clienti con Tidio

Gestisci tutti i tuoi canali di comunicazione con un’unica soluzione e risolvi i problemi dei clienti in tempo reale, tutto ciò è possibile grazie a Tidio.

Non ne hai mai sentito parlare? Tidio è una piattaforma di customer service che dà l’ opportunità di comunicare con i propri clienti in modo semplice, mettendo a disposizione differenti funzionalità tra cui chatbox, chat dal vivo ed email marketing.

Non a caso, Tidio nasce con l’obiettivo di aiutare le aziende non solo a migliorare la soddisfazione dei clienti ma anche a fidelizzare i clienti e ottenere feedback.

In più, Tidio guida i lead attraverso le tue canalizzazioni di vendita con i chatbot conversazionali. Tidio ti dà l’opportunità di trattare ogni visitatore del sito web come un VIP. Potrai coinvolgere i potenziali clienti per stimolare le conversazioni e personalizzare i tuoi messaggi e gli sconti in base alla cronologia di navigazione per migliorare la fidelizzazione dei clienti.

Tuttavia, potrai consigliare prodotti nei momenti ottimali scoprendo quali prodotti stanno guardando i visitatori del tuo sito web in tempo reale. Avviare conversazioni tramite il widget chat per fornire consigli. Rispondi alle domande sul tuo prodotto per rimuovere i blocchi delle conversioni.

Raggiungi subito i tuoi clienti scegliendo il piano più adatto a te:

Piano Free che include chat dal vivo e chatbox ma anche altro;

che include chat dal vivo e chatbox ma anche altro; Piano Starter a partire da 29 euro al mese

a partire da 29 euro al mese Piano Communicator & Chatbots a partire da 54 euro al mese

a partire da 54 euro al mese Piano Tidio+ a partire da 394 euro al mese

Che aspetti? Gestisci tutti i tuoi canali di comunicazione con un’unica soluzione. Risolvi i problemi dei clienti in tempo reale. E guida i lead attraverso le tue canalizzazioni di vendita con i chatbot conversazionali. Scegli subito il piano che preferisci!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.