Considerate le aspettative, Bonk è pronta a raggiungere grandi traguardi?

Il rialzo senza precedenti di Bonk (BONK) negli ultimi mesi si è fermato. Mentre gli investitori si chiedono se possa tornare a questi livelli, Rebel Satoshi ($RBLZ) emerge come la meme coin più chiacchierata della città. A differenza di Bonk, che capitalizza i riferimenti ai cani di Doge e Shiba Inu, Rebel Satoshi è un progetto a tema ribelle.

Qui potrai scoprire le ultime novità di Bonk e una breve panoramica di Rebel Satoshi.

Bonk presenta un organizzatore di wallet sviluppato dalla community

La community di Bonk ha reagito bene al recente lancio dell’applicazione “PooperScooper”. Questa innovazione permette agli utenti di trasferire gli asset indesiderati dai loro wallet a BONK. Questa funzione è un modo intelligente per aumentare il coinvolgimento degli utenti di BONK, attualmente tra le migliori 5 criptovalute nel settore delle meme coin.

Dopo un’impennata di valore del 19923% da 0,0000001745 $ a 0,0000349403 $ da novembre 2023, BONK è sceso del 61% a 0,0000137275 $. Nonostante questo calo, OKX è diventato l’ultimo grande exchange di criptovalute a quotare il token. OKX consente ora ai clienti di fare trading su un mercato a margine di futures perpetui e su un mercato a margine spot per BONK/USDT.

Bonk è ancora la terza meme coin più scambiata con una capitalizzazione di mercato di 880 milioni di dollari, secondo CoinMarketCap. Solo il tempo ci dirà se criptovalute del calibro di Pepe e Floki riusciranno a superarlo nel 2024. In ogni caso, le previsioni indicano un intervallo di trading minimo di 0,000028-0,000100 $ per quest’anno.

L’ultimo argomento di questa notizia è, ovviamente, Rebel Satoshi!

Rebel Satoshi reimmagina la DeFi utilizzando filosofie ribelli

Rebel Satoshi è una moneta meme immaginata come ribelle e destinata a risvegliare una ribellione delle criptovalute nel sistema finanziario moderno. Le ispirazioni del progetto includono Satoshi Nakamoto, che rappresenta la rivoluzione monetaria digitale, e Guy Fawkes, simbolo di giustizia sociale. In definitiva, Rebel Satoshi è un movimento contro le entità elitarie dell’attuale panorama monetario che sogna una finanza decentralizzata.

Mettendo da parte le cose serie, Rebel Satoshi sarà anche un ambiente pieno di divertimento, che offrirà incontri virtuali e missioni interattive. Il progetto prevede di sostenere la cultura dei meme ribelli in tutti i suoi elementi con caratteristiche come la Rebel Meme Hall of Fame.

Questa galleria della community sarà il luogo in cui appariranno i migliori meme a tema ribelle, con i membri che guadagneranno popolarità. C’è anche il Rebellion Secret Council, in cui pochi eletti ricevono aggiornamenti privilegiati, partecipano a riunioni segrete e hanno potere di governo.

Questi vantaggi esclusivi sono disponibili solo per gli utenti che detengono la maggior parte del token $RBLZ, che rappresenta l’aspetto finanziariamente remunerativo di Rebel Satoshi. Questo token di utilità ha un valore che si apprezza con una fornitura limitata a 125 milioni per il pubblico.

Tramite lo staking di $RBLZ, i membri ottengono un reddito passivo e contribuiscono alla sicurezza della blockchain di Rebel Satoshi. Inoltre, è necessario per accedere al Rebel NFT Vault, un tesoro di 9.999 oggetti da collezione e personaggi simbolici di arte digitale basati su Citizens, Warriors, Rebels, Recusants e Monarchs.

$RBLZ è ciò che gli investitori hanno cercato di ottenere nella prevendita di Rebel Satoshi negli ultimi mesi. Il token ha avuto un’impennata del 120% in quattro round, passando da 0,010 $ a 0,022 $. Rebel Satoshi ha venduto circa 105 milioni di token (raccogliendo oltre 1,5 milioni di dollari) e ne rimangono solo 20 milioni.

Comprensibilmente, gli interessati vorranno acquistare al più presto, tanto più che gli sviluppatori prevedono di lanciare Rebel Satoshi il mese prossimo. Quest’ultimo è anche il momento in cui è prevista la quotazione di $RBLZ sugli exchange. A quel punto il token varrà 0,025 $ (il 13,6% in più rispetto al prezzo attuale) e potrebbe facilmente salire ancora!

Per scoprire gli ultimi aggiornamenti e trovare ulteriori informazioni, assicurati di visitare il sito della prevendita di Rebel Satoshi o contatta Rebel Red via Telegram

