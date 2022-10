Conto e Carta senza verifiche sul reddito: ecco la soluzione

VIABUY è il conto online con IBAN personale lussemburghese e tedesco che si rivolge principalmente a chi non è nelle condizioni di poter richiedere un conto corrente perché stilato fra i “cattivi pagatori”, a chi non vuole vengano fatti controlli sulla propria solvibilità bancaria o a chi vuole mantenere un certo livello di anonimato.

Il Conto VIABUY si ottiene infatti senza verifiche di solvibilità o reddito dimostrabile, e si può ricaricare in modo veloce e sicuro tramite diverse opzioni, tra cui bonifico SEPA, SOFORT, Giropay.

La registrazione è semplice e completamente online, e se richiedi la VIABUY Prepaid Mastercard ti verrà spedita il giorno lavorativo dopo l’ordine. Con conto e carta VIABUY potrai ritirare denaro presso tutti gli ATM sia in Italia che all’estero; pagare online e offline; ricevere ed effettuare bonifici.

La carta VIABUY Prepaid Mastercard

Rispetto alla maggior parte delle carte prepagate questa carta presenta i numeri a rilievo e dunque può essere essere utilizzata per operazioni spesso inaccessibili alle classiche carte prepagate come ad esempio per il noleggio auto. Per attivarla inoltre non viene richiesto di caricare alcun documento.

Uno dei vantaggi di questa carta prepagata è che può essere utilizzata anche da tutte le persone che hanno avuto difficoltà finanziare. In questi casi, infatti, diventa difficile poter aprire nuovi conti bancari o accedere al credito.

La carta è totalmente slegata dal proprio conto personale e questo comporta anche numerosi vantaggi legati alla privacy, alla sicurezza e alla comodità.

Il circuito di pagamento Mastercad permette di effettuare pagamenti in tutto il mondo e il conto VIABUY permette di effettuare e ricevere bonifici nazionali/SEPA, funzioni di internet banking.

VIABUY Prepaid Mastercard è emessa da un istituto di moneta elettronica autorizzato e regolamentato dall’UE. Inoltre, con la garanzia di rimborso totale Zero Liability, Mastercard ti protegge dalle frodi.

