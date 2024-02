Conto Fineco: gestione finanziaria semplificata con servizi smart e digitali

Fineco si distingue nel panorama bancario per la sua offerta innovativa e tecnologicamente avanzata, mirata a semplificare la gestione finanziaria quotidiana.

Fino al 12 aprile 2024, Fineco offre un conto a canone zero per i primi 12 mesi e per gli under 30 , oltre ad una gamma di servizi che combinano la facilità d’uso, sicurezza e innovazione tecnologica.

Al termine del periodo promozionale il canone mensile diventa di 3,95€ ma è azzerabile utilizzando alcuni servizi e prodotti del conto.

Innovazione e accessibilità

Prelievi smart e pagamenti digitali

Fineco introduce i prelievi smart agli ATM UniCredit, utilizzabili tramite QR Code sullo smartphone, eliminando la necessità di una carta fisica. Inoltre, supporta i pagamenti digitali Tap&Go, consentendo transazioni veloci con smartphone o smartwatch.

Fineco Pay e bonifici istantanei

Con Fineco Pay, è possibile scambiare denaro in tempo reale e senza costi direttamente dall’app. I bonifici istantanei permettono l’invio e la ricezione di denaro in pochi secondi, anche tramite app, rendendo le transazioni più fluide e immediate.

Maxi acquisto e personalizzazione

Fineco offre la possibilità di aumentare temporaneamente il massimale della Visa Debit fino a 5.000€ al giorno, una funzionalità utile per grandi acquisti. Gli utenti possono anche personalizzare le abilitazioni della carta, gestendo i limiti di utilizzo online e geografici.

Gestione completa tramite app

Il Conto Fineco permette di pagare bollettini, multe e il bollo auto semplicemente scattando una foto dallo smartphone. In caso di smarrimento del PIN della carta, è possibile richiederlo via app e riceverlo tramite SMS. L’assistenza clienti inoltre è disponibile 24/7, anche via SMS.

Moneymap e gestione spese

Moneymap è uno strumento di Fineco che categorizza automaticamente entrate e uscite, aiutando gli utenti a monitorare e gestire il proprio bilancio familiare con budget personalizzati e alert per le soglie di spesa.

Versamenti e bonifici internazionali

Fineco rende i versamenti di contanti e assegni convenienti e accessibili 24/7 attraverso gli sportelli evoluti UniCredit. Inoltre, offre bonifici gratuiti e illimitati in Italia e possibilità di effettuare bonifici esteri verso 250 paesi in 20 valute diverse.

Multivaluta e vantaggi per i Giovani

Il conto Fineco offre un servizio Multycurrency integrato che permette di gestire diverse valute senza commissioni di cambio (solo spread). Per i giovani fino a 30 anni, Fineco offre condizioni vantaggiose, come canone gratuito per il conto e tariffe ridotte per investimenti in azioni e ETF.

Per conoscere l’offerta completa di Fineco clicca qui.

