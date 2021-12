Controlla le attività online dei figli con Norton 360 Deluxe

Le offerte del Black Friday e Cyber Monday sono terminate, ma la software house statunitense continua a proporre Norton 360 Deluxe ad un prezzo molto interessante. L'abbonamento per il primo anno alla soluzione di sicurezza può essere sottoscritto a 34,99 euro, invece di 94,99 euro. Una delle funzionalità più utili è la protezione minori.

Controllo parentale con Norton 360 Deluxe

Anche se esistono soluzioni specifiche per controllare le attività online dei figli, Norton 360 Deluxe è sicuramente la scelta consigliata, in quanto permette di sfruttare le altre funzionalità per proteggere fino a cinque dispositivi (Windows, macOS, Android e iOS). La protezione minore può essere installata su PC Windows, smartphone/tablet Android e iOS dei figli, mentre i genitori possono utilizzare PC, Mac e dispositivi mobile per il monitoraggio a distanza, dopo aver effettuato l'accesso all'account my.Norton.com tramite browser e scelto l'opzione corrispondente.

La funzionalità permette ai genitori di conoscere i video che i figli guardano su YouTube, le parole cercate e le app aperte. Protezione minori consente inoltre di filtrare determinati contenuti e rilevare la posizione geografica dei figli (se il GPS è attivo su Android e iOS).

Norton 360 Deluxe include ovviamente il famoso antivirus, un firewall per PC e Mac, un password manager e 50 GB di spazio sul cloud per il backup dei file da PC. La privacy viene invece garantita dalla Secure VPN e dal tool SafeCam per PC che blocca accessi non autorizzati alla webcam. Infine, la funzionalità Dark Web Monitoring consente di scoprire se i dati personali sono in vendita nel dark web.

L'abbonamento per il primo anno a Norton 360 Deluxe può essere sottoscritto a 34,99 euro, invece di 94,99 euro (sconto del 63%).