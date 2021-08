Norton 360 Deluxe: funzioni, caratteristiche e prezzi

Per chi cerca una protezione completa per il proprio PC domestico o aziendale uno dei punti di riferimento del mercato è senza ombra di dubbio Norton, che da decenni proteggere in maniera efficace qualsiasi dispositivo informatico da virus, malware, attacchi hacker, ransomware e generatori di criptovaluta. Tra le soluzioni offerte dall'azienda Norton spicca sicuramente Norton 360 Deluxe, definita da molti la suite con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Nei seguenti capitoli è possibile analizzare nel dettaglio tutte le caratteristiche di Norton 360 Deluxe, così da poter constatare con mano l'efficacia soluzione offerta dalla casa di sicurezza con sede a Mountain View e sostituire così l'antivirus gratuito utilizzato fino a questo momento sui PC presenti in casa o sui PC aziendali.

Caratteristiche di Norton 360 Deluxe

Norton nasce come antivirus estremamente preciso nell'individuare e bloccare qualsiasi tipo di minaccia informatica, senza particolari patemi da parte dell'utente: nella maggior parte dei casi l'utente deve solo chiudere la finestra di notifica, visto che Norton è in grado di rimuovere automaticamente qualsiasi minaccia rilevata. Nella versione 360 Deluxe vengono affiancati al famoso antivirus anche una serie di strumenti di sicurezza avanzati, così da elevare il livello di protezione:

Firewall : efficace nel bloccare le connessioni in entrata non autorizzare e analizzare il traffico dati alla ricerca di connessioni sospette (generate da ransomware o da altri tipi di malware) o di attacchi hacker in corso.

: efficace nel bloccare le connessioni in entrata non autorizzare e analizzare il traffico dati alla ricerca di connessioni sospette (generate da ransomware o da altri tipi di malware) o di attacchi hacker in corso. Protezione anti-phishing : un modulo aggiuntivo in grado di identificare le email con contenuti sospetti o con messaggi fuorvianti, così da impedire che l'utente possa cascarci e aprire le porte a virus e hacker.

: un modulo aggiuntivo in grado di identificare le email con contenuti sospetti o con messaggi fuorvianti, così da impedire che l'utente possa cascarci e aprire le porte a virus e hacker. Controlli parentali : se il dispositivo viene utilizzato anche da minorenni è possibile impedire l'accesso alle pagine non adatte ai minori, limitare l'accesso ai social network, bloccare del tutto la connessione a Internet nelle ore notturne (o in un altro orario a scelta) o controllare le pagine e le ricerche effettuate su qualsiasi browser.

: se il dispositivo viene utilizzato anche da minorenni è possibile impedire l'accesso alle pagine non adatte ai minori, limitare l'accesso ai social network, bloccare del tutto la connessione a Internet nelle ore notturne (o in un altro orario a scelta) o controllare le pagine e le ricerche effettuate su qualsiasi browser. Connessione VPN : un modulo molto utile per cifrare la propria connessione dati e renderla invisibile ad hacker, provider Internet e agenzie di sorveglianza.

: un modulo molto utile per cifrare la propria connessione dati e renderla invisibile ad hacker, provider Internet e agenzie di sorveglianza. Backup su cloud : altro utile modulo per salvare file e documenti importanti, così da prevenire blocchi o perdite di dati dovute a rotture delle componenti, furto dei dispositivi o attacco ransomware.

: altro utile modulo per salvare file e documenti importanti, così da prevenire blocchi o perdite di dati dovute a rotture delle componenti, furto dei dispositivi o attacco ransomware. Protezione della privacy : Norton include uno speciale Dark Web Monitoring, con un team di esperti che analizza quotidianamente le informazioni scambiate nella parte oscura della rete Internet, così da avvisarci per tempo se qualche account personale è stato compromesso o se qualche password è trapelata.

: Norton include uno speciale Dark Web Monitoring, con un team di esperti che analizza quotidianamente le informazioni scambiate nella parte oscura della rete Internet, così da avvisarci per tempo se qualche account personale è stato compromesso o se qualche password è trapelata. Password Manager : una serie di strumenti per generare, memorizzare e gestire facilmente le password dei siti e degli account personali, otre che informazioni su carte di credito e accessi bancari. L'intero database è cifrato e impossibile da intercettare, così da avere tutte le password salvate in un posto sicuro.

: una serie di strumenti per generare, memorizzare e gestire facilmente le password dei siti e degli account personali, otre che informazioni su carte di credito e accessi bancari. L'intero database è cifrato e impossibile da intercettare, così da avere tutte le password salvate in un posto sicuro. SafeCam per PC: un modulo pensato per la protezione della webcam su PC Windows, così che nessun hacker o malintenzionato possa accenderla senza consenso, mettendo fine allo spionaggio delle nostre attività quotidiane.

Tutti questi moduli di sicurezza, affiancati al rinominato antivirus Norton, rendono questa suite di sicurezza una delle migliori si cui è possibile puntare per ottenere una protezione avanzata.

I prezzi di Norton 360 Deluxe

Altro aspetto da non sottovalutare quando parliamo di suite di sicurezza è il prezzo: molti prodotti di sicurezza a pagamento presentano dei prezzi esagerati per le funzionalità offerte o presentano degli abbonamenti troppo lunghi, che alla lunga allontanano i clienti. Non è il caso di Norton 360 Deluxe, che in questa versione presenta uno dei migliori rapporti qualità/prezzo nella categoria.

Tutte le funzionalità viste nel capitolo precedente sono accessibili con un abbonamento annuale da 34,99€ per il primo anno, con la possibilità di sottoscrivere anche un abbonamento biennale 79,99€ per i primi due anni. Successivamente il prezzo di rinnovo sarà di € 94,99/anno. La protezione offerta da questo abbonamento è utilizzabile su più dispositivi in nostro possesso: con Norton 360 Deluxe è possibile infatti proteggere fino a 5 PC, Mac, smartphone o tablet, così da portare la protezione di Norton anche quando siamo fuori casa o utilizziamo un altro computer sul luogo di lavoro.

Norton è anche una delle poche aziende che può vantare un programma Promessa Protezione Virus: se uno dei dispositivi protetti con Norton viene colpito da un virus e gli esperti Norton (sempre a disposizione) non riescono a rimuoverlo, saremo rimborsati del costo dell'abbonamento.

Come si usa Norton 360 Deluxe

Per usufruire della protezione di Norton 360 Deluxe è sufficiente attivare uno degli abbonamenti proposti dall'azienda e avviare il download della versione specifica per il sistema operativo in uso, così da poter iniziare a proteggere il sistema con la tecnologia all'avanguardia offerta da Norton.

Installazione

Come anticipato nei capitoli precedenti Norton 360 Deluxe può essere installato fino su un massimo di 5 dispositivi diversi, tra PC e device portatili. Non conta la tipologia di dispositivo: possono essere infatti 5 PC, 5 Mac o 5 smartphone o tablet, con tutte le varianti del caso (come per esempio 2 PC, 1 Mac e 2 smartphone).

Su Windows

Per scaricare la suite di sicurezza su PC con Windows è sufficiente aprire la pagina di download, premere sul tasto Prova gratuita sotto Norton 360 Deluxe e seguire tutti i passaggi per registrare un account e inserire un metodo di pagamento (obbligatorio anche per la prova gratuita). Al termine della registrazione apriamo il file eseguibile scaricato, attendiamo la fine dell'installazione della suite e inseriamo le credenziali dell'account Norton creato nella fase iniziale.

Effettuato l'accesso avremo 14 giorni di prova gratuita, dove è possibile provare al meglio tutti i servizi di Norton senza alcun limite; al termine del periodo di prova verrà subito attivato l'abbonamento annuale, così da beneficiare della protezione duratura di Norton nei successivi 12 mesi.

Su Mac

Se utilizziamo un Mac o un MacBook è possibile scaricare il file d'installazione dedicato in maniera simile a quando visto su Windows, con l'unica raccomandazione di eseguire la registrazione e il download direttamente da Safari su Mac. Per procedere apriamo quindi la pagina di download, premiamo sul tasto Prova gratuita sotto Norton 360 Deluxe e inseriamo un indirizzo email, una password e un metodo di pagamento (obbligatorio anche per la prova gratuita) per accedere alla sezione di download.

Al termine della registrazione apriamo il file d'installazione per Mac, seguiamo le indicazioni sullo schermo e, al termine, apriamo Norton 360 Deluxe, così da poter inserire le credenziali dell'account Norton creato nella fase iniziale. Anche su Mac è possibile beneficiare di 14 giorni di prova gratuita, scaduti i quali verrà subito attivato l'abbonamento annuale.

Su smartphone e tablet

Anche i dispositivi Android, gli iPhone e gli iPad possono subire degli attacchi da parte di malware e hacker, ma per fortuna Norton offre un livello di protezione elevato anche sui device portatili. Per proteggere i dispositivi mobile d'uso quotidiano è sufficiente registrare subito un account Norton (come visto nei capitoli precedenti) quindi scaricare l'app Norton 360 direttamente dal Google Play Store e dall'Apple App Store, così da poter associare il dispositivo al nostro account.

In alternativa è possibile sempre aprire lo store del nostro telefono o tablet, cercare nel campo di ricerca Norton 360 e avviare il download dell'app.

Funzioni

Per rendere completa questa guida analizziamo nel dettaglio tutte le caratteristiche incluse in Norton 360 Deluxe, così da comprendere al meglio i segreti di ogni modulo presente all'interno della suite di sicurezza.

Scansione del sistema

Come ogni antivirus che si rispetti Norton fornisce due moduli di sicurezza per la lotta ai virus e ai malware in generale: scansione on-demand e scansione on-access. La scansione on-demand permette di scansionare (anche automaticamente, ad intervalli regolari) tutta la memoria del computer, alla ricerca di virus nascosti all'interno di altri file o ben mimetizzati tra i processi di sistema; la scansione on-access è il vero “guardiano” del PC, visto che scansiona in tempo reale ogni nuovo file creato, modificato o aperto, così da poter intercettare i virus prima che possano attivarsi.

Accanto ai moduli tradizionali è possibile trovare anche una innovativa tecnologia di sicurezza basata sull'intelligenza artificiale (AI), con un sistema d'apprendimento automatico molto efficace nel bloccare le nuove minacce non ancora rilevate da nessun'altra azienda, intercettando anche spyware e ransomware di nuova generazione.

Ottimizzazione del sistema

Norton 360 Deluxe è ottimizzato per occupare poche risorse di sistema, così da lasciare più spazio all'esecuzione dei programmi di lavoro e di studio. Il sistema di monitoraggio di Norton controlla che il sistema sia sempre aggiornato e che tutte le patch di sicurezza siano correttamente installate, così da aumentare sensibilmente la resistenza del PC agli attacchi informatici e alla diffusione di virus, malware e ransomware.

Secure VPN

Se navighiamo molto su reti Hotspot Wi-Fi pubbliche Norton offre Secure VPN all'interno della suite, così da poter beneficiare di un'ottima VPN per cifrare la connessione e impedire il furto di dati e di password (oltre a proteggere la privacy sulle pagine che visitiamo).

La VPN di Norton si presenta veloce e reattiva con qualsiasi server scelto ed è ottima quando viaggiamo all'estero, così da poter sempre accedere ai siti presenti in Italia (ottenendo un IP italiano).

Backup nel cloud

Il sistema di backup nel cloud personale permette di salvare automaticamente le cartelle più importanti, così da poter recuperare i file a cui teniamo di più anche in caso di danneggiamento del PC, furto, perdita o cifratura da parte di un pericoloso ransomware (una delle minacce più serie degli ultimi anni).

Con la versione Norton 360 Deluxe è possibile beneficiare di 50 GB di spazio cloud dedicato, più che sufficienti per salvare i documenti, le immagini e i video più importanti presenti nella memoria del computer.

Password Manager

Il password manager integrato in Norton permette di salvare automaticamente tutte le credenziali d'accesso per i siti e per i servizi che utilizziamo, con la possibilità di compilare subito i campi d'accesso all'interno dei vari browser presenti sul PC (da Edge passando per Chrome, Mozilla e Safari).

Oltre alla comodità di avere tutte le password in un unico posto, beneficiamo di una sicurezza elevata nella cifratura delle informazioni presenti nel manager: alla master password (necessaria per l'accesso al database) si aggiunge una cifratura di ogni connessione, controllo sulla sicurezza della password scelta, un generatore di password forti e la possibilità di richiedere un codice aggiuntivo (via SMS) per poter autorizzare l'accesso (autenticazione a 2 fattori).

Protezione minori

Il sistema di parental control integrato in Norton 360 Deluxe è uno dei migliori disponibili sul mercato: permette infatti di monitorare ogni attività dei dispositivi o degli account assegnati ai minori, impedire l'accesso a determinate categorie di siti, controllare il tempo trascorso sul PC o su un tablet e bloccare del tutto la connessione in determinate fasce orarie (per esempio di notte o in orario studio).

Proprio per la scuola è presente lo speciale modulo Orario di scuola, che offre ai genitori un ambiente tranquillo in cui far studiare i propri figli senza disattenzioni, lasciando quindi aperti soli i siti necessari alla scuola e i servizi utilizzati per l'e-learning (come per esempio Zoom o Google Dashboard).

Conclusioni

Norton si conferma una delle migliori scelte per sostituire l'antivirus integrato in Windows 10 e Windows 11 o per sostituire un antivirus gratuito di terze parti. Nella versione Norton 360 Deluxe trattata nella guida sono presenti tanti strumenti di sicurezza utili per aumentare il livello di protezione di qualsiasi dispositivo, così da rendere davvero la vita difficile a virus, malware, ransomware e hacker senza scrupoli.

Norton 360 Deluxe può essere provato gratuitamente per 14 giorni, ma dovremo subito fornire i dati di pagamento così da poter rinnovare subito l'abbonamento allo scadere del periodo di prova. Il prezzo di 34,99€ per il primo anno è ampiamente alla portata di tanti utenti attenti alla sicurezza e in cerca di un antivirus a pagamento completo, che sapranno fin da subito apprezzare la bontà delle soluzioni offerte da Norton, azienda da decenni leader nella lotta ai virus e agli hacker informatici.