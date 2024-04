VPN sicura, ma a prezzo basso? PrivateVPN è in offerta a soli 2€

Nel momento in cui scegliamo una VPN, non è sempre facile distinguere quali offerte convengano davvero. Quando si tratta di garantire la propria sicurezza online e garantire la propria privacy, infatti, non si può trascurare l’importanza di un servizio affidabile e potente. Ma è bene anche valutare il rapporto qualità/prezzo.

PrivateVPN è un ottimo provider che promette di fornire un’esperienza VPN senza compromessi, a un prezzo molto basso grazie alla promozione disponibile online. Con PrivateVPN, infatti, puoi sottoscrivere un abbonamento di 12 mesi e ottenere altri 24 mesi extra a soli 2,08 euro al mese, con uno sconto dell’85%.

Massima privacy a poco prezzo

PrivateVPN si distingue per la sua capacità di offrire un ambiente online sicuro e anonimo, garantendo la massima protezione dei dati e la privacy degli utenti. Fondata nel 2008, l’azienda vanta di aver fornito il massimo anonimato a migliaia di utenti nel corso degli anni.

Tra le caratteristiche principali di PrivateVPN, segnaliamo:

Politica di zero logging dei dati: in conformità con le leggi sulla privacy svedesi, PrivateVPN non tiene traccia dei dati di traffico degli utenti;

dei dati: in conformità con le leggi sulla privacy svedesi, PrivateVPN non tiene traccia dei dati di traffico degli utenti; Connessioni simultanee : PrivateVPN consente di collegare fino a 6 dispositivi contemporaneamente, ciascuno con un indirizzo IP unico;

: PrivateVPN consente di collegare fino a 6 dispositivi contemporaneamente, ciascuno con un indirizzo IP unico; Protezione dalle perdite IPv6: anche in caso di disconnessione improvvisa dalla VPN, la tua identità rimane al sicuro;

IPv6: anche in caso di disconnessione improvvisa dalla VPN, la tua identità rimane al sicuro; Banda larga e velocità illimitate : goditi video senza buffering e download veloci

: goditi video senza buffering e download veloci Server in 63 Paesi: accedi server di tutto il mondo per sbloccare contenuti geograficamente limitati

In aggiunta a tutti questi vantaggi, PrivateVPN lancia anche un’offerta speciale. Con l’acquisto di un abbonamento di 12 mesi, otterrai ulteriori 24 mesi extra a soli 2,08 euro al mese, beneficiando di uno sconto dell’85%. Se non sei completamente soddisfatto del servizio VPN di PrivateVPN, hai diritto a un rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.