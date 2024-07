ExpressVPN: sconto di luglio al 49% con 3 mesi gratis

In quest’estate di prezzi scontati, chi non vorrebbe risparmiare? ExpressVPN ha deciso di partecipare con un bel regalo: sconto di luglio al 49% sul piano annuale con tre mesi extra in omaggio. Quindi, se pensavi che le VPN fossero solo per i nerd, è tempo di ripensarci e di approfittare di questa offerta speciale.

Parliamo della sostanza. Questo bel pacchetto ti costerà solo 6,67 euro al mese, rispetto ai soliti 12,95 euro. Un affarone! Come bonus, il rimborso entro i primi 30 giorni, nel caso tu decida di tornare, diciamo così, sui tuoi passi.

Sconto di luglio al 49%: sicurezza e velocità senza compromessi con ExpressVPN

Non solo il prezzo è invitante, ma anche le funzionalità. ExpressVPN offre larghezza di banda illimitata, sempre disponibile e pronta a seguire le tue maratone di streaming notturne o le tue epiche sfide ai videogiochi.

Ma entriamo nei dettagli tecnici, quelli che rendono ExpressVPN la VPN migliore in Italia. Tra le funzionalità di sicurezza troviamo il blocco degli annunci e dei tracker, il che significa che puoi dire addio a quelle fastidiose pubblicità. A tutto ciò si aggiunge un robusto password manager. Insomma, un pacchetto completo per navigare online in modo più sicuro.

Altri vantaggi? La crittografia AES a 256 bit, roba da forze armate. La politica no-log certificata è garanzia che nessuna traccia delle tue attività verrà memorizzata. Ogni server utilizza DNS privati e crittografati, mentre la tecnologia Trusted Server assicura che i tuoi dati non vengano mai memorizzati su un qualsiasi disco fisico.

ExpressVPN brilla anche per la velocità dei suoi server. È la scelta ideale insomma per chi ama lo streaming di grandi eventi sportivi senza ritardi o per chi vuole giocare ai videogiochi senza lag.

Quindi, ricapitolando: ExpressVPN offre uno sconto di luglio al 49% sul piano annuale. Avrai 3 mesi gratis e un pacchetto di funzionalità che renderanno la tua esperienza online tanto sicura quanto veloce.