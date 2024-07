La migliore VPN ora costa la metà: anche 3 mesi gratis con ExpressVPN

ExpressVPN è, da tempo, considerata come una delle migliori VPN su cui puntare, sia per la velocità che per la sicurezza della connessione. Il servizio è ora in offerta: per chi sceglie il piano annuale, infatti, c’è uno sconto del 49% sul costo della VPN oltre a 3 mesi gratis aggiuntivi. Sfruttando l’offerta in corso, quindi, ExpressVPN è ora attivabile con un prezzo scontato di 6,67 dollari al mese (circa 6,50 euro al mese).

Per accedere all’offerta basta visitare il sito di ExpressVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

ExpressVPN: ecco perché attivare la VPN

Con ExpressVPN è possibile sfruttare una connessione VPN sicura, veloce e in grado di aggirare i blocchi geografici online. Il servizio si caratterizza, infatti, per la protezione della crittografia del traffico dati oltre che per una politica no log che azzera il tracciamento.

Grazie a un network di server sparso in oltre 100 Paesi, inoltre, chi sceglie di usare ExpressVPN può, facilmente, spostare il proprio IP in un altro Paese in modo da aggirare eventuali blocchi geografici che impediscono l’accesso a siti web e app. Il servizio consente anche di geolocalizzare il proprio IP in Italia, per chi ha bisogno di una VPN da utilizzare durante un soggiorno all’estero. La VPN è utilizzabile, inoltre, su 8 dispositivi in contemporanea.

Sfruttando l’offerta in corso, ExpressVPN è ora disponibile con uno sconto del 49%. Scegliendo il piano annuale, infatti, il costo si riduce a 6,67 dollari al mese, con fatturazione anticipata. In aggiunta, il servizio include 3 mesi gratuiti aggiuntivi, per un totale di 15 mesi di abbonamento.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono ExpressVPN, inoltre, c’è una garanzia di 30 giorni che permette di ottenere un rimborso integrale sulla spesa sostenuta. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto.