VPN a 1,11 euro al mese: l'offerta impossibile adesso è realtà

Con PrivadoVPN c’è ora l’occasione unica di poter attivare una nuova VPN illimitata con un prezzo mai visto: scegliendo il piano di 24 mesi, infatti, si ricevono 3 mesi gratis aggiuntivi (per una durata complessiva di 27 mesi) è possibile ridurre il costo del servizio ad appena 1,11 euro al mese, sfruttando uno sconto del 90% sul costo complessivo della VPN. Per accedere alla promo flash basta visitare il sito ufficiale di PrivadoVPN tramite il box qui di sotto.

Perché scegliere PrivadoVPN

PrivadoVPN è un’ottima VPN illimitata e oggi rappresenta una buona scelta nel settore non solo per la possibilità di ridurre al minimo i costi. Il servizio, infatti, è di alta qualità con la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati per accedere a Internet in sicurezza anche quando la connessione non è pubblica. L’uso della rete, inoltre, avviene senza tracciamento, grazie a una politica “zero log” applicata dal servizio.

Per gli utenti che scelgono di sfruttare PrivadoVPN, inoltre, c’è la possibilità di “spostare” il proprio IP. Grazie al network di server che copre decine di Paesi, con PrivadoVPN è possibile scegliere di connettersi da un server situato in un altro Paese rispetto a quello di connessione. In questo modo, è possibile accedere a Internet aggirando blocchi geografici e censure online legate al luogo da cui avviene la connessione. PrivadoVPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea.

Grazie all’offerta in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,11 euro al mese. La promozione, come sottolineato in precedenza, riguarda il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi. L’offerta include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso oltre alla fatturazione anticipata. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.