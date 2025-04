Navigare all'estero senza censure: basta una VPN da 2 euro al mese

Tra Pasqua e i giorni di festa in arrivo nel corso delle prossime settimane, chi prepara un viaggio all’estero potrà trovare utile attivare una nuova VPN.

Un servizio di questo tipo, infatti, garantisce la crittografia del traffico dati (per una connessione sicura anche quando si usa un Wi-Fi pubblico) e permette di evitare le censure online (scegliendo un server situato in un altro Paese).

Con l’offerta in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo scontato di 1,99 euro al mese, andando ad attivare il piano di 24 mesi che, per l’occasione, include 3 mesi extra oltre a 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito all’offerta basta accedere al sito ufficiale di Surfshark tramite il box qui di sotto.

VPN illimitata per un viaggio all’estero: c’è Surfshark

Con Surfshark è possibile attivare una nuova VPN con:

crittografia del traffico dati e politica “zero log ” per un accesso a Internet protetto e senza alcuna forma di tracciamento

del traffico dati e ” per un accesso a Internet protetto e senza alcuna forma di tracciamento una connessione senza limiti di banda e di traffico dati , con anche la possibilità di accedere alla rete da più dispositivi in contemporanea

, con anche la possibilità di accedere alla rete da più dispositivi in contemporanea un network di migliaia di server per “spostare” il proprio IP in un altro Paese ed evitare blocchi geografici online; chi si trova all’estero può selezionare un server italiano per accedere a Internet come se la connessione avvenisse dall’Italia

Grazie alla promozione in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo scontato di 1,99 euro al mese andando a scegliere il piano da 27 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. Da segnalare che con 50 centesimi in più al mese c’è la versione One che include anche il sistema antivirus per una connessione sicura in tutti i contesti di utilizzo. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto e solo per un breve periodo.