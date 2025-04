La migliore VPN è in offerta per Pasqua: a questo prezzo è imperdibile

La migliore VPN è in offerta per Pasqua: ora è possibile attivare NordVPN sfruttando uno sconto netto sul prezzo. Scegliendo il piano di 27 mesi (24 + 3 mesi extra aggiuntivi) è ora possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto fino a 3,09 euro al mese e con la possibilità di sfruttare 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia “soddisfatti o rimborsati”. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

La migliore VPN ora al prezzo giusto

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN senza limiti di banda e di traffico dati che può essere utilizzata su 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando le app del servizio, disponibili per tutti i principali sistemi operativi.

Da segnalare la possibilità di accedere a Internet sfruttando la crittografia del traffico dati oltre che una politica no log con cui NordVPN assicura l’assenza di un sistema di raccolta dei dati dell’utente durante l’uso della rete.

Uno dei punti di forza di NordVPN è l’estensione del network di server: ci sono oltre 7 mila server distribuiti in oltre 100 Paesi al mondo. In questo modo, direttamente dall’app del servizio, è possibile scegliere il server presente in un altro Paese, andando a “spostare” il proprio IP per evitare blocchi geografici online.

Con l’offerta in corso, NordVPN ora costa meno. Il servizio è attivabile con un prezzo scontato a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Ci sono anche 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso riservata ai nuovi utenti.

Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione guidata. La VPN sarà utilizzabile da subito.