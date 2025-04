La Pasqua delle Truffe Online: come riconoscerle e difendersi

Pasqua non è ancora terminata e nemmeno le truffe online a tema che, a quanto dicono gli esperti, continueranno ancora per molti giorni. Quindi è importante essere preparati contro queste minacce a sapere come difendersi in modo efficace per evitare furto di identità, dettagli di pagamento e denaro.

In questi giorni si sono viste email di phishing di tutti i tipi e per tutti gli utenti. Spesso realizzate su misura, queste email promettono un regalo particolarmente goloso come ad esempio un Uovo di Pasqua di cioccolato di brand famosi e sorprese molto accattivanti, oppure Colombe Pasquali di pasticcerie o chef famosi.

Ovviamente, si tratta di esche che hanno l’obiettivo di spingere l’utente a cliccare sul link contenuto nella mail. Infatti, per poter ricevere il fantomatico premio, l’utente è invitato a partecipare a un breve sondaggio di gradimento. Sfruttando brand famosi e premi accattivanti, i cybercriminali spesso riescono a far breccia con queste truffe online di Pasqua.

Come difendersi dalle truffe online di Pasqua

Qualsiasi siano le truffe online, anche quelle di Pasqua, i consigli per difendersi in modo efficace sono sempre gli stessi. Infatti, hanno valenza universale contro le cosiddette minacce di phishing che vengono distribuite tramite email con link fraudolenti in grado di rubare dati personali, informazioni sensibili e dettagli di pagamento oltre che denaro.

Prima di tutto è importantissimo approcciarsi a una mail contenente un link che promette un premio con spirito critico. È vero che esistono molte agenzie che inviano concorsi a premi su mandato di aziende famose, ma sono riconoscibili da termini e condizioni chiari, passaggi formali per partecipare e non certo facilità di ottenere un premio.

Quindi, quando è troppo facile vincere un premio costoso spesso si è di fronte a una minaccia. Infatti, nelle truffe online di Pasqua tutti vincono sempre credendo di essere tra i pochi fortunati vincitori. Perciò mai cliccare su link contenuti in email di dubbia provenienza e mai fornire i propri dati sensibili su siti sconosciuti.