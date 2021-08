Norton AntiVirus Plus: funzioni, caratteristiche e prezzi

Sempre più persone non si accontentano della protezione offerta dagli antivirus gratuiti quando utilizzano il PC: troppi sono i margini di rischio e troppe le falle di sicurezza che possono essere sfruttate dai virus e dai hacker per lasciare la propria sicurezza informatica a soluzioni free. Analizzando gli antivirus a pagamento disponibili sul mercato spicca sicuramente Norton AntiVirus Plus, da sempre un punto di riferimento per chiunque voglia aumentare la sicurezza del proprio PC e del proprio Mac puntando su tecnologie innovative e all'avanguardia.

Nei seguenti capitoli è possibile analizzare da vicino le caratteristiche di Norton AntiVirus Plus, così da poter scegliere coscientemente a chi affidare la protezione dei propri file e dei propri dati personali, sia nel caso in cui utilizzassimo un PC con Windows sia nel caso in cui utilizzassimo un Mac o un MacBook.

Caratteristiche di Norton AntiVirus Plus

Sono ormai molto lontani gli anni in cui, per poter garantire la sicurezza di un PC, era sufficiente installare un semplice antivirus. Quasi tutti i prodotti moderni vantano più moduli di protezione diversi, così da poter fermare un maggior numero di minacce informatiche. Su Norton AntiVirus Plus troviamo infatti:

Antivirus : rinominato antivirus Norton in grado di intercettare e bloccare qualsiasi tipo di malware, dai trojan fino ai pericolosi ransomware.

: rinominato antivirus Norton in grado di intercettare e bloccare qualsiasi tipo di malware, dai trojan fino ai pericolosi ransomware. Smart Firewall : un efficace firewall per bloccare le connessioni in entrata non autorizzare, per impedire l'accesso agli hacker e per bloccare le connessioni attivate dai virus presenti nel PC (che possono connettersi ad Internet per scaricare nuovi malware o per rubare le informazioni personali).

: un efficace firewall per bloccare le connessioni in entrata non autorizzare, per impedire l'accesso agli hacker e per bloccare le connessioni attivate dai virus presenti nel PC (che possono connettersi ad Internet per scaricare nuovi malware o per rubare le informazioni personali). Backup del PC in cloud : modulo di sicurezza pensato per salvare automaticamente i file importanti nel cloud di Norton, così da averli sempre disponibili anche in caso di attacco informatico, furto o di perdita del dispositivo.

: modulo di sicurezza pensato per salvare automaticamente i file importanti nel cloud di Norton, così da averli sempre disponibili anche in caso di attacco informatico, furto o di perdita del dispositivo. Password manager : un modulo molto interessante, introdotto da Norton per offrire un posto unico dove salvare tutte le password d'accesso ai siti, le credenziali d'accesso ai servizi bancari e i numeri della carta di credito. Il database è cifrato e al sicuro grazie alla master password e all'autenticazione a due fattori.

: un modulo molto interessante, introdotto da Norton per offrire un posto unico dove salvare tutte le password d'accesso ai siti, le credenziali d'accesso ai servizi bancari e i numeri della carta di credito. Il database è cifrato e al sicuro grazie alla master password e all'autenticazione a due fattori. Compatibilità Mac: i moduli di sicurezza visti finora sono disponibili anche per sistemi Mac, così da poter proteggere anche i dispositivi Apple dall'assalto degli hacker.

Tutte queste caratteristiche rendono Norton AntiVirus Plus una delle migliori soluzioni per chi vuole un antivirus commerciale sul proprio PC spendendo il giusto e ottenendo un livello di protezione decisamente più elevato rispetto agli antivirus free.

I prezzi di Norton AntiVirus Plus

Chi passa per la prima volta ad un antivirus commerciale valuta in particolare il prezzo: considerando che nella maggior parte dei casi andrà protetto un solo PC (o Mac), il prezzo dell'antivirus scelto deve essere accessibile. Con Norton AntiVirus Plus è possibile sottoscrivere un abbonamento a 19,99€ al mese per il primo anno, in grado di garantire la protezione ad un PC con Windows o ad un Mac (la licenza è singola ed utilizzabile su un solo dispositivo), successivamente il prezzo di rinnovo sarà di € 34,99/anno.

Norton fornisce a tutti i suoi clienti anche lo speciale programma Promessa Protezione Virus: se un virus riesce a scavalcare le difese dell'antivirus e non è possibile debellare l'infezione con l'aiuto di uno dei tecnici Norton (sempre disponibili), il prezzo dell'abbonamento verrà risarcito per intero. La presenza di questo programma mostra chiaramente come l'azienda ci tenga a sviluppare un antivirus molto potente, giocandoci anche la sua reputazione e il costo dell'intero abbonamento pur di proteggere adeguatamente tutti i clienti.

Come si usa Norton AntiVirus Plus

Per gli utenti seriamente interessati a passare a Norton AntiVirus Plus è possibile procedere attivando l'abbonamento visto nel capitolo precedente e avviare il download della versione specifica per il sistema operativo in uso, così da poter sfruttare fin da subito la tecnologia di protezione offerta da Norton.

Installazione

Norton AntiVirus Plus può essere installato solo su un dispositivo alla volta: la licenza ottenuta quindi deve essere sfruttata su un PC Windows o su un Mac. Conviene quindi scegliere in anticipo dove installare la protezione di Norton, seguendo la guida in base al sistema operativo in uso.

Su Windows

Se abbiamo scelto di proteggere un PC con Windows possiamo procedere con il download vero e proprio aprendo la pagina ufficiale Norton, premendo sul tasto Abbonati nella sezione Norton AntiVirus Plus e seguendo alla lettera tutti i passaggi per registrare un account Norton, fornendo anche un metodo di pagamento (a scelta tra carte di credito, carte di debito e PayPal).

Al termine della registrazione dell'account sarà possibile scaricare il file eseguibile compatibile con Windows: per procedere non dobbiamo far altro che fare doppio clic sull'eseguibile, confermare dove necessario ed inserire le credenziali dell'account Norton creato in fase d'abbonamento. Dopo questa fase la protezione sarà attiva e potremo beneficiare di Norton AntiVirus Plus per i successivi 12 mesi.

Su Mac

Per chi utilizza Mac o un MacBook è possibile scaricare il file per l'installazione Mac seguendo la procedura vista per Windows, ma con la differenza di utilizzare direttamente il browser Safari (o un qualsiasi altro browser presente sul Mac) per la registrazione.

Per ottenere la versione specifica per Mac apriamo la pagina per l'abbonamento Norton, premiamo sul tasto Abbonati nella sezione Norton AntiVirus Plus e registriamo un account Norton, inserendo quando richiesto un metodo di pagamento. Dopo il pagamento sarà possibile scaricare il file dedicato per Mac e procedere con l'installazione dell'antivirus sul sistema MacOS.

Funzioni

Per comprendere appieno l'efficacia di un antivirus commerciale come Norton AntiVirus Plus abbiamo analizzato nel dettaglio tutte le caratteristiche presenti nell'antivirus, così da poterle confrontare velocemente con altre soluzioni commerciali e constatare l'elevato livello d'efficacia raggiunto da Norton nel corso degli anni.

Scansione del sistema

Il modulo antivirus di Norton fornisce i classici moduli di scansione on-demand e scansione on-access. La scansione on-demand può essere lanciata in qualsiasi momento dall'utente (ma è possibile pianificarla ad intervalli regolari) e scansiona subito tutta la memoria del computer, così da poter identificare eventuali virus sfuggiti al modulo di scansione on-access.

Come facilmente intuibile il modulo di scansione on-access risiede nella memoria RAM del computer e si avvia insieme a processi di sistema, con una priorità molto alta: in questo modo è possibile scansionare in tempo reale ogni nuovo file creato, modificato o aperto nel sistema (inclusi i processi e le DLL di Windows), rilevando e bloccando qualsiasi tipo di virus prima che possano attivarsi.

Accanto al sistema di scansione basato su firme digitali (costantemente aggiornate via cloud) Norton vanta anche un modulo di sicurezza euristica basata sull'intelligenza artificiale (AI), molto efficace nel rilevare le nuove minacce 0-Day e bloccando subito l'azione dei ransomware di nuova generazione (impedendo così al cifratura dei file e delle cartelle tipiche di questi malware).

Ottimizzazione del sistema

Un buon antivirus deve essere in grado di occupare un quantitativo di memoria RAM sufficiente per garantire la massima protezione, senza intaccare le performance di tutto il computer. Da questo punto di vista Norton AntiVirus Plus presenta un sistema d'ottimizzazione all'avanguardia per impedire eccessivi cali di performance sui PC di ultima generazione, a cui aggiunge anche un sistema di monitoraggio della sicurezza del PC (aggiornamenti e bugfix).

Backup nel cloud

Il vero punto forte nella lotta ai ransomware è senza ombra di dubbio il backup del PC sul cloud personale di Norton. Con esso è possibile salvare online le cartelle più importanti (documenti, foto, video, progetti etc.) e sincronizzarle ad ogni modifica, così da potervi accedere da un altro PC in caso di furto, smarrimento o cifratura da parte di un ransomware.

La versione Norton AntiVirus Plus fornisce 2 GB di spazio cloud dedicato, una quantità di spazio più che sufficiente per salvare i documenti di lavoro, i progetti e le opere più importanti presenti nell'SSD o nel disco fisso del computer.

Password Manager

Tra i moduli aggiuntivi presenti in Norton spicca sicuramente il password manager, un modulo pensato per salvare automaticamente le credenziali d'accesso per i siti e per i servizi, con integrazione diretta nei vari browser che è possibile installare su PC e su Mac (Chrome, Mozilla e Safari).

Con esso possiamo salvare tutte le password in un unico posto, richiamare le password quando necessario e beneficiare dei seguenti caratteristiche: protezione di blocco tramite master password (necessaria per l'accesso al database), una cifratura elevata del database password, controllo sulla sicurezza della password scelta (con avviso in caso di violazione), generatore di password robuste e autenticazione tramite autenticazione a due fattori, davvero molto utile per proteggere il database dagli attacchi informatici (grazie alla richiesta di un codice aggiuntivo per poter autorizzare l'accesso.

Conclusioni

Norton AntiVirus Plus è davvero un ottimo antivirus commerciale per chi vuole spendere il gusto per proteggere il proprio PC, senza i fronzoli e i moduli superflui di una suite di sicurezza più completa. Con esso possiamo beneficiare della protezione superiore data dall'antivirus tradizionale di Norton, affiancato da un firewall estremamente potente, un gestore delle password sicuro e affidabile e il sistema di backup dei file personali.

La licenza può essere associata ad un solo computer, quindi si presta benissimo in tutti gli scenari in cui è presente un solo computer in casa: qualsiasi sia l'esperienza dell'utilizzatore davanti al PC Norton AntiVirus Plus garantirà sempre la massima protezione, bloccando i pericolosi ransomware e tutti gli altri tipi di virus e malware nascosti all'interno delle email, dei link, dei file sconosciuti e delle pagine pubblicitarie ingannevoli.