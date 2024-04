La migliore VPN è in offerta: -65% per NordVPN (anche con 1 TB in cloud)

Scegliere NordVPN è oggi più conveniente. Per tutti i nuovi utenti, infatti, c’è la possibilità di attivare un’offerta da non perdere. La VPN, infatti, è ora in sconto a 3,69 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra.

Da notare, inoltre, che con 2 euro in più al mese, scegliendo la versione completa del servizio, è possibile ottenere anche 1 TB in cloud, il password manager e il sistema antimalware. Lo sconto sulla spesa complessiva è del 50% ma scegliendo la versione completa sale fino al 65%.

Su tutte le offerte NordVPN propone 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Cosa include l’offerta di NordVPN

Con NordVPN è possibile utilizzare una VPN illimitata, beneficiando della protezione della crittografia del traffico dati e di una politica no log, che elimina qualsiasi forma di tracciamento. C’è poi un network composto da migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, che consente di spostare facilmente il proprio IP in un altro Paese. Da notare anche che la connessione è sempre senza limiti di banda e di traffico dati.

Con l’offerta in corso, NordVPN costa 3,69 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso e 3 mesi extra aggiuntivi. L’offerta completa di NordVPN, invece, costa 2 euro in più al mese e include anche:

1 TB in cloud con la protezione della crittografia

con la protezione della crittografia il password manager

il sistema anti-malware

Anche in questo caso è disponibile una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per sfruttare la promozione basta seguire il link qui di sotto.

NordVPN, per le sue offerte, prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare anche in 3 rate con PayPal. Come detto, è sempre disponibile una garanzia integrale di rimborso dell’importo speso, esercitabile entro 30 giorni.