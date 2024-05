Norton Antivirus Plus: risparmi il 42% e paghi solo 19,99€

Norton è la a protezione antivirus facile da usare e installare contro le minacce online avanzate. Oggi rappresenta dunque la migliore scelta tra le soluzioni, che puntano a proteggere i tuoi dispositivi, presenti sul mercato. Non a caso, la tecnologia Norton blocca migliaia di minacce ogni minuto grazie alla protezione pensata sia per te che per la tua famiglia in un unico posto.

Oggi puoi acquistare un piano Norton Antivirus a partire da soli 1,67 euro al mese, risparmiando il 42% sul piano Plus. Nello specifico, il piano Norton Antivirus Plus si contraddistingue perché in grado di assicurare una potente protezione per il tuo dispositivo e per le informazioni personali. Inclusa anche la garanzia soddisfatti o rimborsati di 60 giorni. Per il primo anno paghi dunque solamente 19,99 euro anziché 34,99 che equivale a 1,67 euro al mese.

Norton Antivirus Plus costa solo 19,99 euro per il 1 anno

Hai sempre cercato un antivirus per proteggere i tuoi dispositivi ma nessuna offerta ha mai soddisfatto le tue aspettative? Oggi Norton ha dato il via ad una speciale promozione che sconta i suoi abbonamenti fino al 66%. Il più economico oggi è Norton Antivurs Plus e, come accennato, costa solamente 19,99 euro per il primo anno grazie ad uno sconto del 42%.

L’abbonamento Norton Antivirus Plus include:

Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker per 1 PC, Mac, tablet o telefono;

100% Promessa Protezione Virus;

Password Manager;

2 GB di backup del PC nel cloud.

Ricorda che grazie alla protezione dalle minacce in tempo reale, la sicurezza avanzata con antivirus contribuisce a proteggere il tuo dispositivo dalle minacce online esistenti ed emergenti e a salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie ogni volta che accedi online. Inoltre, il password manager di consente di generare, memorizzare e gestire facilmente e in modo più sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali online.