Minacce informatiche Mac: i malware più diffusi del 2024

Ancora oggi è diffusa la convinzione che i computer Mac siano immuni alle minacce informatiche. Purtroppo, questa idea non corrisponde alla realtà dei fatti. Nonostante Apple speri che gli utenti continuino a sottovalutare il problema, chi possiede il Mac viene costantemente colto di sorpresa dai sofisticati metodi di attacco dei criminali informatici.

Il preoccupante aumento del malware per Mac nel 2024

Il 2024 si prospetta come un anno particolarmente impegnativo per la sicurezza dei computer Mac. Già nel 2023 erano state rilevate almeno 21 nuove famiglie di malware per Mac, con un incremento del 50% rispetto all’anno precedente.

Phil Stokes, ricercatore di sicurezza e blogger dell’azienda leader nella sicurezza informatica Sentinal One, ha recentemente condiviso una classifica dei malware più diffusi per macOS nel 2024. Come si evince dal grafico, ransomware, trojan e backdoor continuano a dominare la scena.

Uno dei malware più diffusi è Atomic Stealer (AMOS), scoperto all’inizio del 2023. Una volta installato, questo malware ruba silenziosamente le password di iCloud Keychain, la password di sistema dell’utente, i cookie e i dati delle carte di credito da vari browser. Inoltre, può compromettere i portafogli di criptovalute, tra cui Atomic, Binance, Exodus, Electrum, MetaMask e altri, come riportato dal collega Michael Potuck.

Per approfondire ciascuno dei 10 principali malware per Mac, si consiglia di consultare il thread di Phil Stokes su X.

Perché gli attacchi malware per Mac sono aumentati?

Perché i computer Mac stanno diventando un bersaglio sempre più appetibile? Le ragioni sono molteplici. Prima di tutto perché i Mac stanno guadagnando popolarità sia per uso personale che aziendale, perdendo così la loro “forza nei numeri bassi” e diventando un obiettivo più attraente per i criminali informatici.

L’aumento del malware-as-a-service (MaaS) è un altro fattore determinante. Per la prima volta nella storia di Internet, chiunque può scaricare e lanciare diversi tipi di attacchi rivolti a privati e/o aziende, senza bisogno di conoscenze di programmazione. Inoltre, queste piattaforme MaaS sono estremamente economiche.

Come proteggersi dalle minacce informatiche nel 2024?