Doppia crittografia con NordVPN, ora in sconto del 70%

Navigare in modo sicuro non è mai stato così semplice e conveniente. In questo momento NordVPN propone uno sconto del 70% sul piano base, che scende così a 3,39€ al mese, con protezione completa e funzionalità avanzate incluse.

Una delle caratteristiche che rende NordVPN tra i servizi più affidabili in circolazione è la tecnologia Double VPN, pensata per chi vuole un livello extra di sicurezza nella propria navigazione.

Cos’è la Double VPN di NordVPN e perché offre un livello superiore di protezione

A differenza di una classica VPN, la funzione Double VPN instrada il traffico internet attraverso due server diversi, situati in due Paesi differenti. Questo significa che i tuoi dati vengono crittografati due volte, prima di uscire sulla rete pubblica, rendendo quasi impossibile qualunque tipo di intercettazione o tracciamento, anche nei contesti più sensibili (come giornalismo, attivismo, connessioni da reti non sicure).

È una funzionalità che si attiva in automatico scegliendo le coppie di server predefinite da NordVPN: non richiede competenze tecniche, ed è disponibile su dispositivi Windows, macOS, Android e Linux. Oltre alla Double VPN, il piano scontato include tutto ciò che serve per una navigazione protetta e senza restrizioni:

Kill Switch automatico , che blocca l’accesso a internet in caso di disconnessione dalla VPN, per evitare fughe di dati;

, che blocca l’accesso a internet in caso di disconnessione dalla VPN, per evitare fughe di dati; Threat Protection , sistema integrato che blocca malware, tracker e pubblicità invadenti anche quando la VPN non è attiva;

, sistema integrato che blocca malware, tracker e pubblicità invadenti anche quando la VPN non è attiva; Accesso a oltre 7.000 server in più di 100 Paesi , con connessione stabile e ad alta velocità;

, con connessione stabile e ad alta velocità; Politica “no-log” certificata , che assicura che nessuna attività venga salvata o tracciata da NordVPN;

, che assicura che nessuna attività venga salvata o tracciata da NordVPN; Compatibilità con tutti i principali dispositivi, con possibilità di proteggere fino a 8 device contemporaneamente con un solo account.

L’offerta attualmente in corso ti permette di bloccare il prezzo a soli 3,39€ al mese, grazie a uno sconto del 70% sul piano biennale. Una cifra accessibile per garantirti una navigazione privata e al riparo da occhi indiscreti, a casa come in viaggio. La promo è valida solo per un periodo limitato: per attivarla, basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.