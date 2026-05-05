 Festeggia gli 8 anni di Surfshark VPN con l'offerta di compleanno
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Festeggia gli 8 anni di Surfshark VPN con l'offerta di compleanno

Festeggia oggi stesso gli 8 anni di Surfshark VPN mettendo al sicuro i tuoi dispositivi e navigando senza limiti con l'offerta di compleanno.
Festeggia gli 8 anni di Surfshark VPN con l'offerta di compleanno
Sicurezza VPN
Festeggia oggi stesso gli 8 anni di Surfshark VPN mettendo al sicuro i tuoi dispositivi e navigando senza limiti con l'offerta di compleanno.
Surfshark - Canva

Festeggia gli 8 anni di Surfshark VPN mettendo al sicuro i tuoi dispositivi e navigando senza limiti grazie all’offerta di compleanno che offre le migliori funzionalità per privacy, sicurezza e ottimizzazione a partire da soli 1,78 euro al mese! Si tratta di una promozione incredibilmente vantaggiosa che blocca il prezzo per due anni e ti regala 3 mesi extra! Niente male vero? Allora non perdere questa occasione.

Ottieni Surfshark adesso

Questa promozione a tempo limitato sta per scadere, per questo ti consigliamo di approfittarne subito! Con questa soluzione non solo metti al sicuro i tuoi dati personali e le tue informazioni sensibili, ma ti assicuri una velocità di connessione elevata, fino a 1615 Mbps, grazie ai server Surfshark ottimizzati per offrirti il massimo delle prestazioni quando sei connesso. Con una larghezza di banda illimitata assicurano uno streaming senza buffering e un gaming a bassissima latenza.

Installa Surfshark VPN e attivala su un numero di dispositivi illimitato. Questo ti permette di mettere al sicuro tutti i tuoi dispositivi e tutti quelli della tua famiglia. Inoltre, puoi anche decidere di condividere il tuo abbonamento con parenti e amici e magari condividere anche il costo dell’abbonamento stesso per risparmiare ulteriormente oltre all’offerta di compleanno.

Surfshark VPN: 8 anni di privacy e velocità

Da 8 anni Surfshark VPN sta assicurando privacy e velocità a milioni di utenti che si affidano al suo servizio. Con un unico abbonamento a partire da soli 1,78 euro al mese hai tutto quello che ti serve per connetterti in totale sicurezza e ottimizzazione con i tuoi dispositivi. Non ci credi? Allora dai un’occhiata a cosa hai incluso:

  • server VPN con larghezza di banda illimitata e connessione crittografata per navigare in totale anonimato senza rinunciare a velocità e stabilità;
  • oltre 4500 server basati su una sola RAM e distribuiti in 100 paesi per massima velocità e zero limiti;
  • sistema di blocco annunci e blocco tracker per risparmiare dati mentre navighi ed evitare di essere monitorato quando sei online;
  • soluzione antivirus completa e integrata che blocca qualsiasi minaccia reale o presunta;
  • monitoraggio del dark web per avvisarti tempestivamente di eventuale fughe di dati che comprometterebbero la tua privacy.
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Approfitta subito dell’offerta di compleanno di Surfshark VPN! Non perdere altro tempo: privacy, sicurezza e ottimizzazione a partire da soli 1,78 euro al mese!

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Pubblicato il 5 mag 2026

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5 mag 2026
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