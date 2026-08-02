Protezione totale di tutti i tuoi dispositivi con Norton fino al 68% di sconto

La protezione totale di tutti i tuoi dispositivi ha solo un nome: Norton! Grazie all’offerta speciale in corso durante queste ore puoi ottenere fino al 68% di sconto sulla tua attivazione. Cosa stai aspettando? Scegli l’abbonamento perfetto per te. Tutto a partire da soli 1,67 euro al mese e tantissime funzionalità incluse. Approfitta immediatamente di questa ottima occasione per sicurezza e privacy dei tuoi dati.

La scelta più apprezzata è Norton 360 Deluxe che include anche la VPN illimitata per navigare in totale anonimato e aggirare qualsiasi blocco dei contenuti online. In offerta speciale al 68% di sconto, questa soluzione integra la migliore protezione in assoluto che Norton può dare in rapporto al miglior prezzo per te che cerchi anche la convenienza. La licenza di 1 anno o 2 anni include:

5 PC, Mac, tablet o telefoni

Protezione anti-truffa

Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker

100% Promessa Protezione Virus

Password Manager

50 GB di backup del PC nel cloud

Connessione a Internet privata con VPN

Protezione minori

Dark Web Monitoring

La protezione anti-truffa è una funzionalità integrata che rileva eventuali truffe online grazie a sistemi di intelligenza artificiale che ti permettono di restare al sicuro. Non dovrai più preoccuparti di nulla. Quando ricevi un messaggio o una email sarà Norton a verificare per te e segnalare in caso di frodi o addirittura video deepfake. Milioni di persone hanno già installato la protezione totale di Norton.

Tutti gli abbonamenti Norton per una protezione personalizzata

Se vuoi risparmiare, sappi che Norton offre abbonamenti differenti per una protezione personalizzata. Non perdere altro tempo! La criminalità informatica non aspetta. Scegli il piano perfetto per te.

Con Norton Antivirus Plus hai una protezione essenziale di altissima qualità a soli 1,67 euro grazie al 50% di sconto di queste ore. La licenza di 1 anno include:

1 PC, Mac, tablet o telefoni

Protezione anti-truffa

Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker

100% Promessa Protezione Virus

Password Manager

2 GB di backup del PC nel cloud