Nuova Tapo C206 a -25% per videosorveglianza indoor e outdoor

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 25% sulla nuova Tapo C206, la telecamera di TP-Link per la videosorveglianza della casa. La puoi utilizzare dento o fuori, dove preferisci. Si tratta di un affare soprattutto per chi è in partenza verso le vacanze estive e vuol mantenere sempre un occhio vigile sulla propria abitazione.

Appena lanciata, TP-Link Tapo C206 è in sconto

È progettata per un posizionamento flessibile in ogni ambiente. Grazie alla visione live in Full HD, ti consente di monitorare tutto a colori anche di notte, sfruttando i faretti integrati. Ha in dotazione un’intelligenza artificiale che riconosce persone e il pianto dei bambini, inviando notifiche mirate, mentre il rilevamento con tracciamento automatico del movimento segue i soggetti in tempo reale. La copertura è totale, con una panoramica a 360 gradi in orizzontale e a 146 gradi in verticale. Inoltre, per dissuadere eventuali malintenzionati, puoi attivare un allarme sonoro e luminoso, mentre il sistema audio bidirezionale ti permette di comunicare a distanza grazie al microfono e all’altoparlante. I video possono essere archiviati localmente su scheda microSD fino a 512 GB oppure nel cloud. Trovi altre informazioni nella scheda tecnica sull’e-commerce.

Lo sconto del 25% rende possibile acquistare la nuova telecamera Tapo C206 di TP-Link per la videosorveglianza indoor e outdoor, al prezzo di soli 29,99 euro. Si tratta di una spesa davvero contenuta, per un dispositivo che ti aiuterà a mantenere al sicuro la casa, dentro e fuori.

Se hai l’abbonamento Prime attivo per te c’è anche la consegna gratuita entro pochi giorni, direttamente a casa tua. Vendita e spedita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon.