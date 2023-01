Malware su macOS? Un pericolo più che concreto

Sono finiti i tempi in cui gli utenti macOS erano quasi del tutto esenti rispetto a malware e minacce del genere.

Cybercriminali e hacker infatti, hanno ampliato il loro focus anche sui Mac, andando a creare forme di attacco efficaci anche sui dispositivi Apple.

Rispetto alla sempre più concreta presenza di malware su macOS è interessante osservare anche i dati proposti dal sito Statista.

In riferimento a una ricerca relativa al 2019, tale piattaforma definisce come i trojan siano, nel 59,87% dei casi, i responsabili di infezioni su Mac. In questa classifica seguono backdoors (34,66%) e via via una serie di attacchi con percentuali minime come crypto miners e simili.

Dunque, abbinare un ottimo firewall con un antivirus ad alta efficacia è, ad oggi, indispensabile non solo per gli utenti Windows ma anche per chi utilizza regolarmente un Mac.

Malware su macOS: nel quasi 60% dei casi si tratta di trojan

Abbiamo parlato di firewall e antivirus: perché dunque non scegliere un’unica soluzione che includa entrambi?

Mac Internet Security X9 è una suite di sicurezza che propone entrambi gli strumenti e che permette, a qualunque utente macOS, di utilizzare il proprio dispositivo e navigare online senza alcun tipo di stress.

Stiamo parlando di un antivirus ad alta efficacia, capace non solo di scansionare, rilevare e disinnescare tutte le potenziali minacce del Web. Non solo: questo agisce anche bloccando le app di terze parti un po’ troppo “invadenti” rispetto alle informazioni su macchina in uso e relativo utente.

Il firewall smart poi, consente di utilizzare un vero e proprio “scudo” rispetto alla connessione in entrata e uscita, prevenendo il contatto con malware e altre minacce.

L’interfaccia user friendly e l’alta efficacia, rendono questo pacchetto di sicurezza la miglior soluzione per quanto concerne l’ambiente macOS.

Quanto costa Mac Internet Security X9? La suite è attualmente sottoposta a uno sconto che la rende molto interessante.

Rispetto al prezzo di listino (49,99 euro) è infatti possibile ottenere lo strumento per appena 19,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.