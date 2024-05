Come proteggere la privacy online? Perché è essenziale scegliere una VPN

Per navigare proteggendo la propria privacy è necessario ricorrere a una VPN. Si tratta di un servizio semplicissimo da utilizzare e che può garantisce quel livello extra di protezione in grado di fare la differenza tra una connessione poco sicura e una connessione privata, senza rischi e senza tracciamento, su tutti i propri dispositivi.

Affidandosi a una VPN illimitata, infatti, è possibile sfruttare la protezione della crittografia del traffico dati e una politica no log, per navigare in sicurezza e nel rispetto della propria privacy. Scegliendo di attivare la connessione VPN con un server in un altro Paese, inoltre, è possibile spostare il proprio IP ed evitare i blocchi geografici all’accesso a siti web e applicazioni. I vantaggi sono, quindi, molteplici.

La VPN da scegliere per avere il massimo della privacy non può che essere NordVPN, ora disponibile con un prezzo scontato di 3,69 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e garanzia di rimborso di 30 giorni. La promozione è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN: la scelta giusta per proteggere la privacy con una VPN

Grazie a NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata in grado di offrire le seguenti caratteristiche:

connessione protetta dalla crittografia

politica no log che elimina il tracciamento

che elimina il tracciamento network di migliaia di server sparsi in decine di Paesi per aggirare i blocchi geografici online

sparsi in decine di Paesi per aggirare i blocchi geografici online possibilità di utilizzo su 10 dispositivi

Per accedere a NordVPN basta attivare l’offerta in corso: il servizio è in sconto a 3,69 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti c’è anche una garanzia di rimborso di 30 giorni oltre alla possibilità di aggiungere altri servizi, come 1 TB in cloud, andando a scegliere gli altri piani di NordVPN. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.