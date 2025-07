Controlla luci, garage e prese con un tap con Shelly 1 Mini Gen4: offerta Amazon

Con Shelly 1 Mini Gen4 rivoluzioni la domotica di casa: con questo interruttore relè intelligente WiFi potrai controllare a distanza non solo luci e prese, ma persino tapparelle e porte dal garage. Potrai farlo dal telefono o tramite comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa, Google Assistant o Apple HomeKit. Oggi su Amazon lo acquisti in offerta al prezzo eccezionale di soli 27,46 euro.

Compatto quanto basta da poterlo infilare facilmente dietro un interruttore esistente o in una scatola di derivazione, una volta fatto potrai controllare di tutto. Merito dei contatti puliti che ti aiutano a usarlo su circuiti indipendenti dalla rete elettrica principale alimentando la sua versatilità. Non serve alcun hub perché basta la rete WiFi di casa e ti colleghi in un attimo via bluetooth all’app Shelly Smart Control.

Compatibile con Matter e Zigbee è già pronto per le piattaforme smart del futuro e, tramite lo scripting avanzato, potrai creare automazioni complesse in modo semplice e flessibile impostando timer, creando routine giornaliere o attivando dispositivi in base a specifiche condizioni.

Tutto questo in un dispositivo piccolo, potente e affidabile con una portata di 8A che copre la maggior parte delle esigenze: acquistalo ora su Amazon a soli 27,46 euro.