CookieMan: per siti sicuri e conformi, senza pensieri

Quando si porta online il proprio nuovo sito web o quando se ne sviluppa uno per conto terzi, c’è un aspetto che va gestito nel migliore dei modi per garantire la piena conformità del sito stesso alle prerogative di legge: la gestione dei dati che avviene tramite cookies, form contatti, iscrizione alle newsletter, ecc. Le soluzioni disponibili online sono infatti spesso fallaci o approssimative, utili più che altro a dare una soluzione formale al problema senza mai avere la garanzia di essere completamente e realmente conformi al regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed alle linee guida del Garante Privacy su cookie e strumenti di tracciamento online in genere. Uno strumento come CookieMan nasce con questa specifica finalità: garantire al sito ed al suo Editore (ossia Titolare del trattamento e responsabile) la piena rispondenza alla normativa, affinché le proprie pagine possano essere realmente conformi ed in nessun passaggio vi sia una erronea gestione dei dati e dei consensi degli utenti.

CookieMan è qualcosa di più completo e approfondito rispetto ai tradizionali strumenti di gestione dei cookie: l’obiettivo in questo caso è realmente la verifica della conformità dal momento in cui l’utente accede per la prima volta al momento in cui esce dalla pagina. Un tool da implementare, ma anche un vero e proprio servizio di consulenza e controllo per avere sempre e comunque massima garanzia di conformità.

CookieMan: conforme, sempre

Grazie a CookieMan si hanno a disposizione:

un servizio di consulenza tecnica e normativa per la corretta gestione dei dati

per la corretta gestione dei dati un tool per la conformità delle proprie pagine

delle proprie pagine un servizio di assistenza per la corretta integrazione del plugin

l’aggiornamento del plugin nel tempo, senza dover fare nulla

Prima ancora della scelta di uno strumento, CookieMan è una scelta di conformità: l’adozione della soluzione esclude la possibilità di cadere in errore, garantendo conformità per sempre grazie all’armonizzazione continua della soluzione alle normative.

CookieMan Fence

La tecnologia CookieMan Fence è uno dei punti di forza del progetto. Il motivo è così spiegato:

Molte soluzioni di gestione dei cookies, lo fanno solo al momento del caricamento del sito; poco dopo non sono più attive e lasciano che i cookies vengano registrati sul sistema del visitatore, vanificando di fatto ogni sforzo per la conformità. Il Garante per la protezione dei dati ed il GDPR sono chiari sul tema: l’installazione di cookies che richiedono il consenso può avvenire solo a seguito di tale volontà da parte del visitatore e ciò deve essere garantito per tutta la durata della navigazione.

Se la gestione dei cookie non avviene in modo corretto, le responsabilità sono inoppugnabili e le colpe hanno un costo. Non ci si può improvvisare: la gestione dei cookie deve essere continua e permanente, evitando di isolare il controllo al solo momento dell’accesso al sito e del caricamento delle pagine. Grazie a CookieMan si possono pertanto gestire anche plugin o codici che tentano il caricamento di cookie in modo differito, aggirando i sistemi tradizionali di controllo e rendendo così le pagine non conformi al GDPR: CookieMan rimane attivo e vigile, consentendo l’esclusivo utilizzo dei cookie censiti (poiché tecnici o sottoposti a consenso) e seguendo così nel tempo la crescita del sito e dei suoi aggiornamenti.

CookieMan Update

Come è possibile avere piena garanzia del fatto che il proprio sito possa essere sempre pienamente conforme alla normativa sulla privacy se le attività di aggiornamento sono continue? C’è hi potrebbe richiedere l’installazione di un nuovo plugin per implementare nuove funzioni, c’è chi tenta l’integrazione di Analytics per il monitoraggio del traffico, c’è chi include pulsanti “social” per aumentare le reaction ed il coinvolgimento. Tutte cose lecite, ma qual è l’impatto sulla gestione dei cookie visto che ognuna di queste attività tende a sfruttare dati e tracciamenti per finalità differenti?

La funzione CookieMan Update risponde a questi quesiti garantendo la conformità nel tempo attraverso un monitoraggio costante delle novità integrate, sia con una scansione immediata all’installazione iniziale, sia attraverso controlli ricorrenti che – in sinergia con CookieMan Fence – garantiscono che nessun nuovo cookie possa essere impropriamente installato.

Questo aspetto è una doppia garanzia, poiché valida sia in termini di conformità alla normativa, che in quanto a libertà di aggiornamento del sito per renderlo sempre più valido, utile e performante. Semplicemente, non ci si deve più preoccupare di nulla: ci si può muovere liberamente nel perseguimento della mission, sapendo che alle spalle c’è uno strumento che tiene tutto sotto controllo affinché non ci sia alcun problema in termini di gestione dei dati, dei cookie e della privacy.

CookieMan Advertising

Anche la pubblicità (anzi: soprattutto la pubblicità) può essere un problema. Ospitare spazi pubblicitari sul proprio sito, infatti, implica una scelta da parte del visitatore: attivare o non attivare questi spazi? Se si accettano i cookies, gli spazi saranno attivi e la pubblicità farà il suo corso alla ricerca della conversione e della monetizzazione. Se non si accettano i cookies, invece, gli spazi dedicati rimarranno in molti casi grigi, denotando un’assenza invece di assolvere alla propria funzione. Grazie a CookieMan Advertising c’è ora una alternativa possibile a quest’ultimo scenario:

Il diritto di non installare i cookies di terza parte o di profilazione è imprescindibile, non ci possiamo fare nulla. […]

In questo caso il risultato sarà la presenza di una serie di spazi grigi all’interno del tuo sito al posto degli spazi pubblicitari: oltre il danno la beffa! Oltre a non avere i benefici della pubblicità, il tuo sito apparirà brutto, tappezzato di spazi grigi inutili e che renderanno la navigazione meno interessante e gradevole. Hai mai pensato di poter usare quegli spazi in modo diverso?

CookieMan ADV verifica i cookie, dopodiché sostituisce eventualmente gli spazi grigi con nuovi contenuti a scelta per poter dare un ruolo, un significato ed un valore a spazi che altrimenti risulterebbero inutilizzati. Ancora una volta CookieMan giunge a supporto per risolvere situazioni complesse, garantendo la piena compatibilità con le normative vigenti, ma al tempo stesso contribuendo al miglior successo possibile per le proprie pagine.

E non ci pensi più

Il valore di CookieMan (soluzione sviluppata da ML Informatica) sta nel fatto che è come avere una nuova risorsa sempre attiva ed efficiente nella gestione della privacy sulle proprie pagine. Non un plugin, insomma, ma un vero e proprio consulente che dapprima verifica la situazione ed in seguito la tiene monitorata affinché tutto sia sempre perfettamente in ordine. Una volta configurato il sito, quindi, si potrà fare un immediato check sul sito del servizio: dopo aver configurato il plugin si potranno raccogliere dati per la propria newsletter, si potrà arricchire la rubrica dei propri contatti, si potrà ospitare un nuovo modulo e molto altro ancora. Tutto ciò diventa possibile senza alcuna preoccupazione poiché è piena la consapevolezza di avere tutto costantemente sotto controllo, con una conformità de facto garantita da uno strumento che la controlla momento dopo momento, update dopo update, plugin dopo plugin.

Conformi per scelta nel rispetto della propria tranquillità e della privacy dei propri utenti. Una scelta virtuosa, che può essere declinata alle proprie necessità attraverso un’offerta dedicata. Compila questo form per avere ulteriori informazioni oppure manda una mail senza impegno a info@mlinformaticasrl.it.

In collaborazione con ML Informatica