Su Copilot il pulsante "Acquista" per lo shopping dentro la chat

Perché far uscire l’utente dalla chat quando si può trasformare la chat stessa in negozio? E così arriva Copilot Checkout, la funzione che integra il pulsante “Acquista” direttamente dentro le conversazioni con il chatbot.

Si chiede a Copilot di consigliare delle sneakers, e lui mostra un paio che potrebbe piacere, e sotto, il pulsante magico. Si preme, si inseriscono i dati di spedizione e pagamento, e si conferma. Fatto. Acquisto completato senza mai uscire dalla finestra della chat. E così Copilot si trasforma da strumento di ricerca a piattaforma di e-commerce.

Pulsante “Acquista” su Copilot, come funziona

Microsoft ha mostrato un esempio concreto. L’utente chiede: Cerco una piccola lampada da comodino . Copilot risponde con un suggerimento, mostrando un modello specifico. Accanto alla descrizione, due pulsanti: “Dettagli” e “Acquista“.

Se si preme su “Dettagli“, si ottengono più informazioni sul prodotto. Dimensioni, materiali, recensioni, quello che serve per prendere una decisione ponderata. Si si preme su “Acquista“, si apre una schermata di checkout direttamente dentro Copilot. Non si viene reindirizzati al sito del rivenditore. Non si aprono nuove schede. Tutto accade lì, nella chat.

Si inserisce l’indirizzo di spedizione e i dati della carta di credito (o scegli PayPal, Stripe, altri metodi supportati). Si conferma e l’ordine parte. La lampada arriverà a casa nei giorni successivi. È un’esperienza fluida, niente interruzioni, niente passaggi da un’app all’altra. Dal momento in cui si chiede il consiglio al momento in cui si conclude l’acquisto, si resta dentro lo stesso ambiente. È comodo e veloce.

L’era dello shopping conversazionale

Microsoft non è la prima. OpenAI ha lanciato una funzione simile dentro ChatGPT. Google l’ha integrata in Search e nella sua nuova AI Mode. Perplexity offre il checkout diretto. È una tendenza inarrestabile. Tutti i grandi player dell’intelligenza artificiale stanno trasformando i loro chatbot in piattaforme di vendita. Il motivo è semplice: le commissioni. Ogni volta che si compra qualcosa attraverso questi sistemi, una percentuale va alla piattaforma. È lo stesso modello di business di Amazon.

E ha senso dal punto di vista commerciale. Microsoft, Google, o OpenAI, hanno già milioni di persone che usano il chatbot ogni giorno per chiedere consigli su cosa comprare. Perché lasciarle andare su Amazon o altrove per concludere l’acquisto? Meglio permettere l’acquisto diretto e incassare la commissione.

Partner selezionati (ma la lista crescerà se tutto va bene)

Al momento Copilot Checkout è disponibile solo negli Stati Uniti e solo con rivenditori selezionati. Non è un lancio universale, è un test controllato con partner che hanno accettato di integrarsi nel sistema. Per gestire i pagamenti, Microsoft si appoggia a colossi del settore: PayPal, Stripe, Shopify. Se il test va come dovrebbe andare, la lista di rivenditori e dei Paesi si espanderà.