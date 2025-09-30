 ChatGPT può fare acquisti con Instant Checkout
Con Instant Checkout, gli utenti di ChatGPT possono effettuare acquisti direttamente nella chat, senza passare da app o siti esterni.
Business AI
L’ultima novità presentata da OpenAI per ChatGPT si chiama Instant Checkout e il nome è già di per sé piuttosto esplicativo per capire di cosa si tratta. È la funzionalità che permette di effettuare acquisti direttamente all’interno della chat, senza passare da applicazioni o siti esterni, un’evoluzione rispetto a quanto visto in primavera.

Cos’è e come funziona Instant Checkout di ChatGPT

Alla base del sistema c’è l’Agentic Commerce Protocol sviluppato in collaborazione con Stripe. Al momento, l’accesso è consentito in esclusiva agli utenti statunitensi con account Free, Plus e Pro e lo shopping attraverso l’AI può essere effettuato solo tramite Etsy. Presto all’elenco si aggiungeranno oltre un milione di store ed e-commerce con il supporto alle piattaforme Shopify, come Glossier, SKIMS, Spanx e Vuori.

Acquisti con l'AI: arriva Instant Checkout di ChatGPT

Come funziona? Tutto ha inizio con un prompt in cui si chiede a ChatGPT l’articolo desiderato, descrivendolo nel dettaglio, fornendo indicazioni sulle caratteristiche e sul prezzo. Ad esempio Puoi aiutarmi a trovare un bel regalo di inaugurazione della casa per la mia amica? Magari stoviglie in ceramica fatte a mano, in bianco e marrone chiaro, sotto i 100 dollari. L’intelligenza artificiale mostra i risultati trovati, a quel punto non resta che selezionare quello desiderato e procedere all’ordine, terminando con il pagamento.

Forse non è un caso che, proprio ieri, il servizio abbia introdotto nuovi controlli parentali, offrendo ai genitori l’accesso a misure di sicurezza aggiuntive sull’utilizzo da parte dei più piccoli (per evitare che comprino tutto senza autorizzazione). È da tenere in considerazione anche il sempre più probabile arrivo della pubblicità nelle chat: quale metodo migliore per offrire consigli sponsorizzati e personalizzati su cosa acquistare attraverso Instant Checkout?

Con la novità di oggi, OpenAI ha inoltre confermato che sta rendendo open source l’Agentic Commerce Protocol, in modo che sempre più commerciati e sviluppatori lo possano integrare.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 30 set 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
30 set 2025
