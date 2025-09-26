ChatGPT Pulse crea report mattutini con notizie e consigli

OpenAI ha appena presentato Pulse, una nuova funzione di ChatGPT pensata per trasformare il risveglio in un momento produttivo. Mentre si dorme, Pulse raccoglie notizie, suggerimenti e aggiornamenti personalizzati, creando da cinque a dieci briefing cuciti sul proprio stile di vita. L’obiettivo è rendere ChatGPT il primo strumento che si consulta al mattino, proprio come si farebbe con i social o le app di news.

ChatGPT Pulse, aggiornamenti quotidiani personalizzati

Pulse non si limita a riassumere l’attualità. Può creare itinerari di viaggio, suggerire idee regalo, segnalare eventi nel proprio calendario o filtrare le email più importanti. Ogni briefing appare sotto forma di “scheda” con testo e immagini generate dall’AI, che si può approfondire o modificare. E nel caso si attiva la memoria di ChatGPT, Pulse tiene conto delle preferenze e delle conversazioni passate per offrire contenuti sempre più pertinenti.

Collegamenti con Gmail, Google Calendar e altro

Pulse si integra con i connettori di ChatGPT:

Analizza le email per mostrare solo quelle che contano;

Consulta il calendario per preparare agli appuntamenti;

Suggerisce ristoranti, attività e persino piatti in base alla propria dieta.

Una scelta di design interessante: Pulse si ferma. Dopo aver generato i briefing, mostra un messaggio che chiude la sessione. Secondo OpenAI, è un modo per distinguersi dalle app ottimizzate per il coinvolgimento compulsivo. Qui l’obiettivo non è trattenere l’utente, ma aiutare a iniziare la giornata con chiarezza.

Disponibilità limitata (per ora)

Pulse è disponibile da oggi per gli abbonati al piano Pro da 200 dollari al mese. OpenAI ha dichiarato che arriverà presto anche per gli utenti Plus, ma prima deve ottimizzare l’efficienza del sistema. La funzione richiede una potenza di calcolo variabile, e OpenAI sta lavorando con partner come Oracle e SoftBank per potenziare la sua infrastruttura.

Un nuovo modo di informarsi, ma con la citazione delle fonti

Pulse non vuole sostituire Apple News o le newsletter, ma offrire un’alternativa personalizzata. Ogni briefing include link alle fonti, proprio come ChatGPT Search. E in futuro, OpenAI immagina Pulse capace di prenotare ristoranti o scrivere email per conto dell’utente. Ma la strada è ancora lunga…