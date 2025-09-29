 ChatGPT: OpenAI introduce nuovi controlli parentali
OpenAI h annunciato la disponibilità dei nuovi controlli parentali che consentono ai genitori di collegare il proprio account con quello dei figli.
Come promesso a metà settembre, OpenAI ha annunciato la disponibilità dei nuovi controlli parentali che permette ai genitori di collegare i loro account a quelli dei figli e modificare le impostazioni di ChatGPT. Nei prossimi mesi arriverà anche la verifica dell’età.

Controlli parentali per ChatGPT

OpenAI ha implementato diverse misure di sicurezza per evitare conversazioni poco adatte ai minori, ma non sono affidabili al 100% a causa dell’imprevedibilità delle risposte fornite dall’intelligenza artificiale. Grazie ai nuovi controlli parentali, l’esperienza d’uso sarà appropriata l’età e quindi più sicura. I genitori troveranno le varie opzioni nelle impostazioni di ChatGPT.

Il primo passo è aggiungere un membro della famiglia. Il figlio dovrà accettare la richiesta per collegare il suo account a quello dei genitori. Se l’account verrà scollegato, i genitori riceveranno una notifica. Dopo aver collegato gli account, i minori riceveranno automaticamente le protezioni aggiuntive, tra cui riduzione di contenuti grafici, sfide virali, giochi di ruolo a sfondo sessuale, romantico o violento e degli ideali di bellezza estremi.

Attraverso una semplice pagina, i genitori potranno anche disattivare la generazione di immagini, disattivare la modalità vocale, disattivare la memoria, impostare orari di pausa e impedire l’uso delle conversazioni per migliorare i modelli.

I genitori non possono leggere le conversazioni dei figli. Se i sistemi automatici rilevano segnali di pericolo in base alle richieste fatte a ChatGPT, un team dedicato di OpenAI esaminerà le conversazioni ed eventualmente invierà una notifica ai genitori via email, SMS o app. In futuro, se i genitori non possono essere contattati o viene rilevato un imminente pericolo, OpenAI contatterà i servizi di emergenza o le forze dell’ordine.

I controlli parentali sono la soluzione migliore per offrire l’esperienza più adatta ai minori. Tuttavia è prevista l’implementazione di un sistema per la verifica dell’età. Se verrà stimata un’età inferiore a 18 anni, OpenAI attiverà automaticamente le impostazioni più appropriate.

