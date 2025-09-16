 OpenAI: ChatGPT per minori e stima dell'età
OpenAI introdurrà un sistema per la stima dell'età per offrire una versione di ChatGPT adatta ai minori disattivando automaticamente alcune funzionalità.
Business AI
Gemini

Dopo aver annunciato nuove protezioni per minori e persone fragili, OpenAI ha comunicato che verrà introdotta una diversa esperienza d’uso di ChatGPT per gli adolescenti e una tecnologia che stima l’età degli utenti per impedire l’accesso alla versione dell’assistente destinata ai maggiorenni.

Compromesso tra sicurezza e privacy

Il CEO Sam Altman sottolinea che la sicurezza deve essere garantita a tutti e quindi applicata ad ogni conversazione. OpenAI vuole inoltre offrire la massima libertà e proteggere la privacy degli utenti. Tuttavia, nel caso dei minori, è necessario adottare un compromesso.

Quando questi tre principi sono in conflitto, l’azienda californiana darà priorità alla sicurezza rispetto a libertà e privacy. È stato quindi avviato lo sviluppo di un sistema per la stima dell’età, in modo da offrire un’esperienza differente agli utenti maggiorenni e minorenni. Se il sistema rileva un’età inferiore a 18 anni verranno automaticamente applicate alcune restrizioni, come il blocco della generazione di contenuti grafici a sfondo sessuale.

In caso di dubbio verrà scelta sempre la strada più sicura e attivate le impostazioni per i minorenni. Gli adulti potranno dimostrare di essere maggiorenni caricando una copia del documento di identità. Questa è una soluzione che contrasta con il rispetto della privacy, ma necessaria.

OpenAI applicherà regole diverse agli adolescenti che utilizzano ChatGPT. Ad esempio, l’assistente si rifiuterà di avviare conversazioni romantiche e di partecipare a discussioni su suicidio o autolesionismo. Se un minorenne ha pensieri suicidi, l’azienda cercherà di contattare i genitori e, se non possibile, contatterà le autorità in caso di pericolo imminente.

I controlli parentali annunciati all’inizio di settembre saranno disponibili a fine mese. Consentiranno ai genitori di:

  • Collegare il loro account a quello dei figli (età minima 13 anni) tramite un semplice invito via email
  • Spiegare ai figli come ChatGPT risponde alle richieste
  • Gestire la disattivazione delle funzionalità, tra cui memoria e cronologia delle chat
  • Ricevere notifiche quando il sistema rileva che i figli si trovano in un momento di grave difficoltà
  • Impostare orari durate i quali i figli non possono utilizzare ChatGPT

Rimangono ovviamente gli altri controlli, come la notifica in-app che invita ad interrompere le sessioni troppo lunghe. Ulteriori miglioramenti verranno introdotti in base ai feedback ricevuti.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 16 set 2025

Luca Colantuoni
16 set 2025
