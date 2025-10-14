Copilot per Windows può accedere alle impostazioni del PC

Quando Copilot è arrivato su Windows 11 la prima volta, è stato accolto con lo stesso entusiasmo riservato ai parenti antipatici alle cene di famiglia. Occupava spazio, ma non serviva un granché.

Qualche anno dopo, Microsoft ha finalmente iniziato a integrare davvero Copilot con il sistema. L’ultimo aggiornamento per Windows Insider, versione 1.25095.161, permette a Copilot di accedere alle impostazioni del PC e spiegare come usarle. Non le cambia per conto dell’utente, sia chiaro. Ma almeno dice dove andare invece di vagare nei meandri infiniti delle impostazioni di Windows.

Copilot per Windows 11: accesso diretto alle impostazioni del sistema, come funziona

Basta dire a Copilot Lo schermo è troppo scuro e lui mostra un link diretto alle impostazioni dello schermo. Oppure Aiutami a concentrarmi riducendo le distrazioni e guida alla pagina delle impostazioni giusta. È utile soprattutto per chi migra da Windows 10 a Windows 11 o quando non si ha voglia di navigare attraverso menu annidati per trovare l’opzione che si cerca.

Microsoft ha organizzato le impostazioni in modo più logico rispetto a Windows 10, ma restano comunque decine di pagine sparse su categorie diverse. Avere un assistente che dice esattamente dove andare fa risparmia tempo.

Non è rivoluzionario, è letteralmente quello che ci si aspetterebbe da un assistente AI integrato in un sistema operativo. Ma considerando che ci sono voluti anni per arrivare a questo punto, bisogna essere contenti che Microsoft che abbia finalmente capito come dovrebbe funzionare Copilot.

Copilot su Windows non fa il lavoro per noi

Copilot, quello che gira sulla maggior parte dei PC, non può modificare le impostazioni per conto dell’utente. Dice solo cosa fare e dove farlo. Si deve comunque cliccare, regolare, confermare manualmente. Sui PC Copilot+ con unità di elaborazione neurale (NPU) compatibile, invece, la musica è diversa. C’è un “agente di impostazioni” che può modificare le configurazioni autonomamente. Si può dire Rendi lo schermo più luminoso e l’agente lo fa senza che si debba toccare nulla.

Recentemente inoltre, Microsoft ha lanciato i Copilot Connectors, che permettono all’assistente AI di collegarsi a servizi come Gmail, Google Drive, Outlook e OneDrive.

Disponibilità

L’aggiornamento è disponibile per Windows Insider su tutti i canali tramite Microsoft Store, ma il roll out è graduale.