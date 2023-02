Corsi Domestika gratis: come? Grazie all'abbonamento Plus

Domestika è una delle più ampie community creative online, che offre una vastissima gamma di corsi orientati su varie discipline creative – dall’illustrazione alla fotografia, la scrittura e lo sviluppo web. Per i suoi utenti più curiosi di sapere, la piattaforma ha lanciato il programma “Plus”: si tratta di un abbonamento redatto in forma annuale o mensile che garantisce l’accesso a migliaia di corsi gratis a tempo limitato o per sempre mediante l’utilizzo di “crediti Plus” da riscattare in cambio di corsi, oltre che a un attestato di completamento personalizzato.

Quali sono i vantaggi Domestika Plus?

Se sei una persona curiosa per natura, che ha voglia di imparare cose sempre nuove risparmiando notevolmente, Domestika Plus è l’abbonamento che fa al caso tuo. Ecco tutti i vantaggi che offre:

Accesso libero a migliaia di corsi Domestika. I membri Plus possono guardare gratis migliaia di corsi Domestika, con oltre 100 nuovi corsi aggiunti al catalogo Plus ogni settimana a cui potrai accedervi gratuitamente per almeno 30 giorni

1 credito mensile in cambio di un corso con accesso illimitato. Riceverai un credito Plus ogni mese, che potrai riscattare facilmente in cambio di qualunque corso a qualunque prezzo. I crediti sono cumulabili, così puoi utilizzarli quando vuoi tu, e hanno una validità di un anno

Ricevi sconti esclusivi . Acquista crediti e usali per pagare i corsi. Con questo metodo di pagamento risparmierai sempre almeno un 20%

. Acquista crediti e usali per pagare i corsi. Con questo metodo di pagamento risparmierai sempre almeno un 20% Attestato di fine corso. In quanto membro Plus, quando completi un corso che hai acquistato ricevi subito un attestato personalizzato firmato dall’insegnante. Puoi scaricare gli attestati in PDF e condividere il link online.

Non c’è differenza sostanziale tra abbonamento annuale e mensile: i vantaggi sono gli stessi, ma se scegli di sottoscrivere un abbonamento annuale, riceverai un 30% di sconto. Il prezzo è infatti di 9,90 euro al mese per la sottoscrizione mensile e di 6,90 euro al mese per quella annuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.