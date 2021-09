Corsi Domotika. Introduzione alla visualizzazione di dati col 63% di sconto

Restano ancora poche ore per approfittare del maxi sconto del 63% e acquistare il crso di Introduzione alla Visualizzazione dei Dati a soli 14,90 euro anziché 39,90 euro. Il corso è organizzato da Domotika, una delle più grandi comunità di creativi presente nel web che raggruppa milioni di professionisti del design di tutto il mondo.

Leggi questa news e scopri i vantaggi, la struttura e i campi di studio del corso, e diventa esperto nella visualizzazione dei dati.

A chi è rivolto il corso

Per accedere al corso non sono richiesti requisiti particolari: pur rappresentando una opportunità di formazione per giornalisti, designer, analisti e professionisti del marketing digitale, il corso è aperto a chiunque abbia interesse nell'imparare a rappresentare ed estrarre informazioni dai dati. Sarà sufficiente essere in possesso di un pc, di una connessione a internet e di un accesso a Google Spreadsheets e a Tableau Public, un software gratuito per la visualizzaizone dati.

Focus del corso riguarda le regole di base necessarie alla costruzione e lettura della visualizzaizone dati: questi elementi ti aiuteranno nell'analisi, nel'interpretazione e nella corretta comunicazione di dati.

Struttura del corso

Il corso di Introduzione alla visualizzazione dati è così strutturato:

U1: Visualizzazione dati

U2: Come sviluppare visualizzazioni efficaci

U3: Raccolta e analisi dei dati

U4: Visualizza i dati con Tableau

PF: Progetto Finale

Attraverso un percorso che si sviluppa in cinque fasi, incluso un progetto di fine corso, apprenderai le skills per la lettura dei dati e imparerai ad usare i software adeguati.

Per fare ciò sarà fondamentale la conoscenza delle dinamiche di base che regolano la visualizzazione dei dati: apprenderai infine a utilizzare adeguatamente Google Spreadsheets (un'app simile a Excel) e Tableau, utile per la corretta visualizzazione dei dati e fondamentale per le tue attività di analisi.

Approfitta dunque dell'offerta, collegati tramite questo link al sito di Domotika e iscriviti al corso di Introduzione alla visualizzazione di dati a soli 14,90 ma affrettati: l'offerta sta per scadere!