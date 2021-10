Corso CISCO CCNA1 200 301 in super sconto su Udemy

CISCO è uno dei principali produttori di hardware per le reti di collegamento tra elaboratori su scala mondiale, e di fatto si rivolge ad un pubblico di tipo enterprise per fornire soluzioni di rete di alta qualità. Una delle principali certificazioni che sono presenti sul mercato del lavoro per riconoscere la preparazione di un tecnico in grado di usare e installare queste reti è proprio a loro nome, la CISCO CCNA1, che di fatto è la certificazione iniziale, ma è già molto completa.

Su Udemy, la celebre piattaforma di elearning è disponibile un corso completo volto a fare l'esame per la certificazione riconosciuta in tutto il mondo in ambito lavorativo, con una parte dedicata di laboratorio in italiano, che di fatto consiste nell'utilizzare il simulatore messo a punto da CISCO per simulare il funzionamento di una rete e settare al meglio una rete interna collegata ad internet per le aziende o spazi estesi che collegano più calcolatori.

Certificazione accessibile dopo il corso

Questo tipo di dinamica permette con un costo irrisorio di crearsi una nuova competenza certificata spendibile in modo esteso nel mondo del lavoro, poichè questo tipo di competenze che rientrano nell'ambito digitale e che passano in questo caso al lato hardware del mondo digital. Si tratta anche di un punto di partenza che può portare a nuove esperienze dal punto di vista professionale.

La qualità del corso è attestata poi dai feedback positivi ricevuti e dagli oltre 800 studenti che vi hanno preso parte. Si arriverà a Cisco Packet Tracer per il funzionamento della rete alle parti fondamentali della creazione di una rete ethernet e quali sono gli elementi che permettono di crearla.

Presenti poi tutti i riferimenti alla linea di comando CLI per impartire comandi al software e verificare il funzionamento di tutti gli apparati. Percorso completo e trasversale.